La OMS alerta de que el planeta podría estar al borde de una nueva pandemia más dañina: "El mundo está cada vez peor preparado"

¿Por qué es importante? La Organización Mundial de la Salud advierte que una nueva pandemia afectaría a un mundo más dividido, endeudado y menos capaz de proteger a su población que hace diez años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el mundo sigue sin estar preparado para una nueva pandemia, a pesar de las lecciones del ébola y la covid-19, y que el impacto podría ser "aún mayor". El informe de la Junta Global de Monitoreo de Preparación destaca que los brotes son más frecuentes y dañinos, afectando la salud, economía y cohesión social. La capacidad global de recuperación ha disminuido, y el acceso desigual a vacunas y tratamientos sigue siendo un problema. La OMS subraya que la preparación es un reto político, instando a un liderazgo y cooperación internacional para evitar futuras crisis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que el mundo sigue sin estar preparado para una nueva pandemia, pese a las lecciones del ébola y la covid-19, y que el daño que esta podría provocar sería "aún mayor" que en anteriores.

Esta es una de las conclusiones del nuevo informe de la Junta Global de Monitoreo de Preparación (GPMB) 'Un mundo al límite: prioridades para un futuro resiliente ante pandemias', difundido por la OMS como co-coordinador del Grupo Banco Mundial.

"Una década después de que el ébola expusiera peligrosas brechas en la preparación ante brotes y seis años después de que la covid-19 convirtiera esas brechas en una catástrofe global, la evidencia es clara: el mundo no es más seguro frente a las pandemias", aseguran los expertos.

El informe, lanzado en el marco de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, señala que los brotes infecciosos son cada vez más frecuentes y dañinos, con efectos crecientes no solo en la salud, sino también en la economía, la política y la cohesión social.

Además, advierte de que la capacidad global de recuperación ha disminuido. "El mundo está cada vez peor preparado", destacan. Aunque en la última década se han impulsado iniciativas de mejora para hacer frente a las pandemias y problemas de salud, estas han quedado insuficientes frente al aumento del riesgo, agravado por factores como la fragmentación geopolítica, el deterioro ambiental, el aumento de los viajes internacionales y la caída de la ayuda al desarrollo hasta niveles no vistos desde 2009.

El documento, tras analizar una década de Emergencias de Salud Pública de Interés Internacional (PHEICs), destaca retrocesos clave en la respuesta global, como el acceso desigual a vacunas y tratamientos, evidenciado en crisis recientes como la mpox (antes conocida como viruela del mono), donde las vacunas llegaron con retraso a países más vulnerables.

También señala el impacto político y social de estas crisis, que han erosionado la confianza institucional y aumentado la polarización.

Alerta ante la próxima pandemia

La OMS advierte de que una nueva pandemia afectaría a un mundo más dividido, endeudado y menos capaz de proteger a su población que hace diez años. Aunque reconoce el potencial de tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar la vigilancia, subraya que, sin una gestión adecuada, podrían ampliar las desigualdades.

"Al mundo no le faltan soluciones", ha dicho la copresidenta de GPMB, S.E. Kolinda Grabar-Kitarovic, quien también ha ssostenido que "sin confianza y equidad, esas soluciones no llegarán a quienes más las necesitan".

Los líderes políticos, la industria y la sociedad civil "aún pueden cambiar la trayectoria de la preparación global, si convierten sus compromisos en progresos medibles antes de que llegue la próxima crisis", ha añadido.

El informe plantea asimismo tres prioridades urgentes en esta materia, tales como crear un sistema independiente de vigilancia del riesgo pandémico, garantizar el acceso equitativo a vacunas y tratamientos y asegurar financiación sólida tanto para actividades de preparación como de respuesta del 'Día Cero'.

La OMS concluye en el informe que la preparación ante pandemias es, sobre todo, un reto político, y reclama liderazgo y cooperación internacional antes de una posible próxima crisis.

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