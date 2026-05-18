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Montero será "jefa de la oposición" pero no aclara si estará en el Parlamento andaluz cuatro años: "Voy partido a partido"

¿Qué ha dicho? La candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía no aclara si volverá a repetir dentro de cuatro años, una decisión que deja en manos del partido. "Esto es una carrera de testigos. Dentro de cuatro años, si estoy en condiciones y mi partido quiere, ahí estaré", asegura.

La candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios en Sevilla
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La exvicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía, María Jesús Montero, ha compartido sus primeras valoraciones después de una noche electoral aciaga para los socialistas andaluces, que han tocado su mínimo histórico tras quedarse con 28 escaños en el Parlamento de Andalucía. "No puedo decir que esté contenta porque no lo estoy", ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER.

Montero ha reconocido que aceptó ser candidata pese a saber que tenía "una cuesta muy empinada" cuando el PSOE la reclamó. "Ha ganado la derecha y estoy preocupada con lo que va a ocurrir estos cuatro años en sanidad, educación, vivienda...", ha reconocido, donde ha afirmado que de estas situaciones "no se puede salir de puntillas".

"Creo que un resultado como el de ayer tiene muchas causas. Creo que no es un problema de conocer Andalucía ni de no ser empático con los ciudadanos. Creo que hay otros elementos como la presencia, el entorno y el formato comunicativo para ser eficaces. De Adelante Andalucía hay que aprender que son mucho más eficaces en la comunicación política", explica Montero.

Según la candidata socialista, ha llegado a plantearse si ella era la persona idónea para enfrentarse a Juanma Moreno. "He salido con espíritu de victoria para conseguir mejores resultados y claro que uno se plantea todo, desde el mensaje electoral hasta el liderazgo... Pero desde el primer momento mi compromiso ha sido prestar un servicio y estaré hasta que ese servicio se dé por concluido", opina.

Para Montero, el PSOE "no ha acabado de adaptar en Andalucía" la política que cree que "se hace en el siglo XXI", pidiendo que se haga una "reflexión sobre cómo dirigirse a los ciudadanos y cómo presentar las propuestas". "Hemos peleado contra Goliat y los gigantes. El aparato de propaganda de Moreno tiene mucha fuerza de juego", ha comentado.

Por último, Montero ha querido dejar claro que será la jefa de la oposición frente a Moreno en el Parlamento andaluz y que abandonará su acta de diputada una vez se constituya la cámara. "Mi tarea, y en lo que estoy, es trasladar a mi partido lo aprendido y generar oportunidades de cara al futuro para estar en mejores condiciones", ha sentenciado.

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