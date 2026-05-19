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Vilaplana se niega a responder sobre su comida con Mazón en la DANA: "Ya sé cuándo mi nombre sale para contar algo o taparlo"

¿Qué ha dicho? La periodista, que comió con Carlos Mazón el día de la DANA, ha defendido que "por prudencia y responsabilidad" no va a contestar a más preguntas. "Ya lo expliqué todo", ha destacado.

La periodista Maribel Vilaplana comparece ante la Comisión de Investigación sobre la DANA.La periodista Maribel Vilaplana comparece ante la Comisión de Investigación sobre la DANA.Europa Press
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Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, el día de la DANA, ha afirmado ante la comisión de investigación en el Congreso que ya aportó en el juzgado toda la información de la que disponía y que "por responsabilidad y prudencia" no iba a decir nada más.

"Por responsabilidad y prudencia ante un proceso judicial, no voy a interferir", ha dicho al comienzo de su comparecencia ante la comisión que investiga el episodio trágico del 29 de octubre de 2024.

"Esto es una comisión política y yo no tenía ni tengo ninguna responsabilidad política. No tomé ninguna decisión", ha afirmado ante las preguntas de los diputados, insitiendo en reiteradas ocasiones en que ella ya explicó todo "en sede judicial".

"No han cambiado los hechos. No puedo hablar por boca de otro señor", ha recalcado, destacando que ella ya sabe cuándo su nombre "sale para contar algo o taparlo".

La periodista ha confesado que para ella ha sido un año duro, recalcando que ella hizo una declaración y no tiene más información que aportar, dejando claro que no es porque esté "ni amenazada ni coaccionada". "No tengo nada nuevo que aportar", ha insistido.

De esta forma, ha defendido que las preguntas se las tienen que hacer a Carlos Mazón, no a ella. "He asumido mi responsabilidad y he colaborado en todo y más de lo que he podido", ha señalado.

Durante su declaración no ha podido evitar emocionarse al confesar que, aunque sabe que no le están juzgando, ella se siente así. "Tengo mis hijos, mi familia...", ha indicado, recordando que ya hizo su declaración y reconociendo que no quiere "pasar por este trago".

Además, ha reconocido que no entiende por qué le han llamado para que comparezca en esta comisión de investigación cuando ya explicó todo lo que tenía que explicar y "no tiene ni tenía ninguna responsabilidad política".

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