La OMS alerta de la "magnitud y rapidez" con que se propaga el brote de ébola en el Congo: 130 muertos y más de 500 casos sospechosos

RD del Congo eleva a 131 las muertes sospechosas por el brote de ébola en el este del país

Los detalles La OMS alerta de la rápida propagación del brote de ébola en República Democrática del Congo y activa la máxima emergencia sanitaria internacional ante el riesgo de expansión regional.

El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo ha causado al menos 131 muertes sospechosas y 513 posibles contagios, según informó el ministro de Salud, Samuel Roger Kamba. La provincia de Ituri es el foco principal, con casos también en Kivu del Norte. Se ha identificado la cepa Bundibugyo, menos letal que la Zaire, con una mortalidad del 25% al 40%. La situación es crítica debido a la inestabilidad por conflictos armados. El brote se ha extendido a Uganda y Sudán del Sur, y la OMS lo declaró "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado este martes de la "magnitud y rapidez" con la que se está propagando el brote de ébola en República Democrática del Congo, donde ya se investigan más de 500 posibles contagios y al menos 131 muertes sospechosas vinculadas al virus.

Ante el deterioro de la situación, Tedros anunció la convocatoria urgente del Comité de Emergencia de la OMS, un panel internacional de expertos encargado de asesorar al organismo sobre las medidas necesarias para contener la expansión de la enfermedad y coordinar la respuesta sanitaria internacional.

La gravedad del brote ha llevado además a la OMS a declarar una "emergencia de salud pública de importancia internacional", la máxima alerta sanitaria prevista por el organismo. La decisión fue adoptada este domingo de forma excepcional, ya que por primera vez un director general activó esta medida antes de reunir formalmente al Comité de Emergencia, una posibilidad introducida tras la pandemia de covid-19 para acelerar la reacción internacional ante amenazas sanitarias graves.

El brote se concentra principalmente en la provincia oriental de Ituri, aunque también se han detectado casos en Kivu del Norte, incluidas las ciudades de Butembo y Goma. Las autoridades sanitarias congoleñas confirmaron que el virus comenzó a circular a finales de abril y afecta especialmente a las zonas de Mongwalu, Rwampara, Bunia y Nyankunde.

El ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, precisó que tanto los fallecimientos como los contagios siguen bajo investigación y que todavía se trabaja para determinar cuántos casos están directamente relacionados con el ébola.

Las pruebas realizadas apuntan a la cepa Bundibugyo, una variante menos letal que la cepa Zaire —la más habitual en el país—, aunque con una tasa de mortalidad estimada de entre el 25 % y el 40 %, según Médicos Sin Fronteras.

La expansión del virus preocupa especialmente por el contexto de violencia e inestabilidad que vive el este congoleño, escenario de combates entre el Ejército y numerosos grupos armados rebeldes, una situación que complica enormemente las tareas de rastreo, aislamiento y atención sanitaria.

Además, el brote ya ha traspasado las fronteras de la RDC. Uganda ha confirmado dos casos en Kampala —entre ellos un ciudadano congoleño fallecido considerado caso importado—, mientras que Sudán del Sur ha detectado otro contagio cerca de la frontera congoleña.

La declaración de emergencia internacional ha llevado a varios países africanos a reforzar controles sanitarios y restricciones fronterizas. Ruanda, por ejemplo, ya ha anunciado medidas de cierre y vigilancia reforzada para intentar contener la propagación del virus.

El ébola es una enfermedad vírica grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y puede causar fiebre hemorrágica, vómitos, diarreas severas y hemorragias internas. Desde la detección del virus en 1976, este es ya el decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo

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