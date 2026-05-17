La periodista mexicana Luna Palencia avisa de que hay "gente muy enfadada" tras el viaje de Ayuso a México

Los detalles La periodista contó en laSexta Xplica que hay empresarios mexicanos "bastante enfadados" con la presidenta de la Comunidad de Madrid y deja claro que Ayuso "no sufrió ningún peligro" durante su vaije a México.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, describió con detalle supuestos peligros que "podría haber sufrido" en México, aunque no experimentó ningún riesgo real. La periodista mexicana Luna Palencia afirmó en laSexta Xplica que Ayuso no enfrentó peligro alguno y cuestionó su relato, que incluye acusaciones contra Claudia Sheinbaum. Ayuso aseguró tener pruebas de amenazas, pero estas no han sido presentadas. Además, sus comentarios en México, como afirmar que el país "no existió hasta que llegaron los españoles", generaron descontento. Estas declaraciones podrían tener consecuencias, como el posible traslado de inversiones mexicanas a Portugal.

Ayuso ha relatado con mucho detalle los peligros que "podría haber sufrido" en México, ejemplos hipotéticos de violencia y de un supuesto riesgo "extremo". "Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio", llegó a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, un peligro que no sufrió.

La periodista mexicana Luna Palencia aseguró en laSexta Xplica que nadie persiguió a Ayuso ni sufrió ningún peligro inminente, pero el relato de Ayuso no se queda ahí: también denuncia amenazas y llega a señalar a Claudia Sheinbaum. "Directamente llamó al complejo -y tengo pruebas- y dijo: como esa señora entre en el recinto, ya no como vaya al evento, como entre en el recinto, lo cierro". Esos mensajes no han visto la luz ni hay pruebas de que hayan existido.

Lo único que es cierto son los mensajes que ha lanzado Ayuso en México, como cuando aseguró que el país "no existió hasta que llegaron los españoles", comentarios que no han gustado en México.

"Si los empresarios mexicanos se enfadan, están dispuestos a trasladar sus inversiones a Portugal. No jugamos con cualquier cosa. Aquí hay gente muy enfadada", cuenta esta periodista. Unas soflamas por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid que pueden tener consecuencias.

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