El nuevo giro de Trump con Irán: aplaza "dos o tres días" un ataque previsto para el martes pero pide a sus fuerzas que estén "preparadas para un ataque a gran escala"

Sí, pero... Pese a los supuestos esfuerzos diplomáticos para acabar con la guerra, Trump mantiene sus amenazas contra Irán, advirtiendo que "el reloj corre" y publicando varios mensajes en redes sociales amenazando con retomar la ofensiva militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pospuso un ataque a Irán, previsto para el martes, tras la petición de sus aliados árabes de retrasarlo "dos o tres días" para dar margen a las negociaciones. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump explicó que Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos creen estar cerca de un acuerdo que impediría a Irán obtener un arma nuclear. Aunque Trump comunicó su decisión a Israel, advirtió que los mandos militares deben estar preparados para un ataque a gran escala si no se alcanza un acuerdo. Las negociaciones entre Washington y Teherán están estancadas, mientras que Irán ha rechazado las condiciones de Trump y ha activado defensas antiaéreas en respuesta a la presencia de drones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que pospuso por "un breve período de tiempo" un ataque a Irán previsto para el martes, con el fin de dar margen a las negociaciones, después de que sus aliados árabes le pidieron retrasarlo "dos o tres días".

El líder estadounidense lo explicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca, después de anunciar en su cuenta de Truth Social que posponía la ofensiva a petición de sus aliados en el golfo Pérsico. "Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo dos o tres días, un período corto, porque creen que están muy cerca de lograr un acuerdo", declaró.

Tras abordar la cuestión con ellos, Trump aseguró que decidió posponer el ataque "por un tiempo, con suerte quizás para siempre, pero posiblemente solo por un tiempo".

Trump, quien dijo que ha informado de su decisión a Israel, explicó que estará satisfecho si se logra un acuerdo que impida a la República Islámica obtener un arma nuclear.

En el aire la vuelta de los bombardeos: Trump dice posponer un ataque contra Irán cuyas antiaéreas suenan en la isla de Qeshm

El mandatario no había hecho pública hasta este lunes su intención de atacar a Irán el martes, una acción que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril. En Truth Social, Trump advirtió que, pese al aplazamiento, ha ordenado a los mandos militares estar "preparados para un ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".

Sin embargo, ha advertido de que ha ordenado que los mandos militares "estén preparados para lanzar un ataque a gran escala y potencia total en cuanto se pida, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable".

"Si lo conseguimos, Irán no va a tener la bomba nuclear en sus manios y creo que si ellos están satisfechos, probablemente nosotros también estaremos satisfechos", ha planteado.

Este mismo domingo Trump advertía a Irán de que "el reloj corre" y publicaba varios mensajes en redes sociales amenazando con retomar la ofensiva militar sobre Irán.

Conversaciones estancadas desde hace semanas

Sin embargo, este lunes ha trascendido que la última propuesta de Irán no incluye concesiones relevantes, según la información publicada por medios estadounidenses citando fuentes conocedoras de los contactos. El programa nuclear iraní es uno de los puntos clave de las negociaciones.

Mientras, Irán activó este lunes las defensas antiaéreas en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, tras detectar la presencia de drones. Y durante el fin de semana tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos han denunciado ataques con drones.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes. El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por el alto el fuego, al asegurar que a Irán se le "acaba el tiempo".

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