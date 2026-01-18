Una chirigota de Cádiz acusa a Juanma Moreno de "terrorismo de Estado" por "su política de muerte" por los cribados del cáncer de mama

Los detalles La comparsa 'La Camorra', de Marta Ortiz, ha criticado la gestión del presidente andaluz y le ha pedido su "dimisión". Señalan que la sanidad "es una cuestión de Estado que necesita protección y cuidados".

Cádiz mantiene su tradición de unir música y crítica política, como se evidencia en el COAC 2026 con la chirigota 'La Camorra', de Marta Ortiz. Esta comparsa femenina exige la dimisión de Juan Manuel Moreno Bonilla, criticando su gestión en los cribados del cáncer de mama. Acusan al presidente andaluz de incompetencia y de abandonar a miles de mujeres, calificando su gestión como "terrorismo de Estado". La letra denuncia la falta de acción que ha llevado a la muerte de muchas mujeres y resalta que la sanidad debe ser una cuestión de Estado, no un negocio. Las participantes subrayan las "corruptas maneras" del político y el "maltrato de la institución" hacia las mujeres.

Cádiz sigue demostrando año tras año esa unión entre música y crítica política. Ese ingenio para, en los escenarios, sacar a relucir los asuntos de más acuciante actualidad ante el público. Ante los presentes este año en el COAC 2026. Es el caso de la chirigota de la comparsa femenina 'La Camorra', de Marta Ortiz, que pide la dimisión de Juan Manuel Moreno Bonilla por su gestión en el caso de los cribados del cáncer de mama.

Así piden que se vaya al líder 'popular' de la Junta de Andalucía: "Dimisión del presidente. Aquí ya no sorprende tu incompetencia, un modo de política característico de la derecha".

Con esa letra. Con una más que crítica por la labor de Moreno Bonilla en los cribados, al que acusan de abandonar a miles de mujeres y de actuar sin ningún pudor. "Muchas han sido enterradas porque las llamadas jamás les llegó", han cantado.

En su chirigota, han tildado la gestión de Moreno Bonilla de "terrorismo de Estado con plena conciencia y sin ningún pudor", y niegan que lo que ha sucedido se trate de un "error humano".

"Un escándalo gritado, la del TAC no realizado y que hubiera permitido la salvación de vidas, de mujeres afligidas, andaluzas destruidas por tu nefasta gestión", dice la chirigota.

El foco, en el presidente andaluz: "Nos has abandonado, las mujeres te han gritado y cual mafia en el poder su historia les has borrado".

Señalan las "corruptas maneras" del político 'popular', por el "maltrato de la institución" a las mujeres: "Han señalado, con la dignidad de sus pechos mutilados, que la sanidad es una cuestión de Estado que necesita protección y cuidados. No es un negocio, que ha incrementado en los años que has gobernado con tu política de muerte".

