El COAC de 2026 modifica su calendario para 'encajar' la sesión suspendida por el accidente de Adamuz

El Ayuntamiento de Cádiz, tras conversaciones con los colectivos carnavalescos, decidió suspender la sesión de la fase preliminar del día después del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron al menos 40 personas.

Cuando un tren descarrilaba a la altura de Adamuz (Córdoba) y 20 segundos después, otro descarrilaba al chocar con éste y varios de sus vagones salían disparados, el patio de butacas del Gran Teatro Falla de Cádiz estaba abarrotado. El accidente ferroviario de Adamuz, uno de los más graves de la historia de España, ocurría pocos minutos antes de la celebración de la octava sesión de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). Pero a lo largo de la mañana del lunes, cuando el balance de muertos en la tragedia ya rozaba los 40, el Ayuntamiento de Cádiz y los colectivos del Carnaval se juntaron para valorar la situación.

Si bien una información inicial hablaba de la decisión de no suspender la sesión, finalmente el consistorio confirmó que la 9.ª sesión de la fase clasificatoria del COAC, programada para el lunes 19 de enero, no iba a tener lugar. Tras valorar las posibilidades, la organización decidió trasladar esta sesión a otra fecha, modificando el calendario inicial del COAC de manera que, por un lado, se alarga la fase preliminar un día, y por otro, se modifican las sesiones de semifinal del COAC juvenil.

Cambios en el calendario del COAC de adultos

En un principio, la fase clasificatoria iba a celebrarse entre el 11 y el 27 de enero, según el calendario del COAC programado. Con la suspensión de esta sesión desaparece una jornada, pero se 'encaja' en lo que sería el final de esta fase del certamen: será el miércoles 28 de enero cuando tenga lugar, por lo que la 9.ª sesión se celebrará después de la 17.ª sesión.

Las agrupaciones que iban a actuar el 19 de enero y que finalmente lo harán el 28 de enero son las siguientes:

La marinera ( coro )

) La última cuerda ( comparsa )

) Los que se lo llevan calentito ( chirigota )

) El hombre de hojalata ( comparsa )

) El patriota ( comparsa )

) Mírala cara a cara ( chirigota )

) Los humanos (comparsa)

Cambios en el calendario del COAC juvenil 2026

Estos cambios implican modificaciones en otro calendario: el del concurso del Carnaval de Cádiz en la categoría juvenil. ¿Por qué? Porque precisamente los días 28 y 29 de enero estaban programadas las dos sesiones de la fase de semifinal del COAC juvenil. Para posibilitar estos cambios, el COAC juvenil pasará a tener tres sesiones de semifinales en lugar de dos, acortando la que iba a ser la primera sesión.

Si en la primera sesión (28 de enero) tenían previsto actuar nueve agrupaciones, finalmente lo harán cinco. Además, la sesión se adelanta una hora (empezará a las 16:00h y no a las 17:00h) para que el Gran Teatro Falla esté listo después para que comience la sesión de adultos. Esta, por su parte, no arrancará a las 20:00h sino a las 20:30h.

Las otras cuatro agrupaciones que tenían previsto actuar en la primera sesión de semifinal del COAC juvenil actuarán el viernes 30 de enero, también a las 16:00h, que es el día que comienza también la fase de cuartos de final del COAC de adultos, que también se retrasa media hora. Las entradas para la primera semifinal de juveniles también servirán para acceder a esta segunda parte (o tercera sesión) de semifinales del COAC.