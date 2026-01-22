Los mariposas, la comparsa de Punta Umbría que llevó el drama de Adamuz al COAC: "El pueblo quien salva al pueblo"

El Carnaval de Cádiz es humor, es crítica social... pero también es solidaridad. La comparsa Los mariposas, llegados desde Punta Umbría, han llevado el accidente de Adamuz al escenario del Gran Teatro Falla.

Emociones duras y muchos aplausos: así se encontraba el Gran Teatro Falla de Cádiz la noche del miércoles después del pasodoble que la comparsa Los mariposas interpretaron sobre el escenario. Con poco tiempo de preparación y muchas emociones dentro, esta comparsa llegada desde Punta Umbría (Huelva) quiso hacer su pequeño (gran) homenaje a las víctimas de la tragedia de Adamuz (Córdoba), un accidente de trenes que ha dejado más de 40 muertos y decenas de heridos. Entre las víctimas se encuentran seis personas de esta localidad onubense, también una familia casi completa, salvo una niña de 6 años que se salvó y a la que encontraron caminando desubicada sobre las vías del tren.

La peña Los futuristas es la que está detrás de esta comparsa, que este año se ha presentado por tercera vez en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz. Y lo ha hecho con una especial dedicatoria a su pueblo, en una parte del repertorio, que emocionó como nadie al público del Gran Teatro Falla. En su pasodoble, Los mariposas han cantado a esa tarde en la que "los hierros eran duros", una tarde de miedo en la que "no encuentran" a la gente. Y entre todos, "una chiquilla perdida, andando por las vías", "una niña que es de Punta Umbría" en lo que recuerdan como la "noche más dura de invierno".

Adamuz de mis entrañas,

eres quien me dio el consuelo,

quien me levantó del suelo.

Adamuz de nuevo grita a España:

¡El pueblo que salva al pueblo!

