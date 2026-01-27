La comparsa de Jesús Bienvenido (DSAS3), crítica con la Sanidad andaluza, penalizada en el COAC 2026

Primer premio en el COAC de 2025, la comparsa de Jesús Bienvenido llegó al Falla con DSAS3, un grupo de bufones con una dura crítica a la Sanidad andaluza. El jurado, un día después de su actuación, ha anunciado su penalización.

En 2025 la comparsa de Jesús Bienvenido, Las ratas, obtuvo el primer premio en su modalidad; en 2026, DSAS3, apunta maneras. Con un precioso tipo que interpreta al bufón, clásica e histórica figura del humor, la comparsa llegó al Gran Teatro Falla de Cádiz con una dura crítica al desmantelamiento de la Sanidad andaluza, que este año ha sido una de las grandes protagonistas de muchos repertorios. "Y mire por su suerte, que los que ya han perdido su salud no le temen a la muerte", cantaba el grupo antes de entonar su "¡Desastre! ¡Todo es un desastre!".

La actuación de los de Bienvenido fue unánimemente aplaudida, por público, crítica y también por jurados (no oficiales, claro): los miembros de los jurados alternativos del Bahía de Cádiz y del Diario de Cádiz, a dos días de finalizar la preliminar, no tenían ninguna duda y colocaban a DSAS3 en lo más alto de sus rankings. Favorita entre los favoritos. Pero un día después de su actuación, el jurado oficial del COAC, que no anuncia puntuaciones, sí comunicó algo importante: una penalización de cinco puntos.

En el comunicado oficial, recogido por los medios locales, el jurado explicaba la decisión de penalizar con un punto por cada vocal del jurado, un total de cinco, por "haber excedido el tiempo máximo en escena". Las agrupaciones tiene, según recoge el artículo 17.2 de las bases del certamen, un "máximo de 45 minutos" para su participación en el concurso, tiempo que incluye los "30 minutos de actuación en escena" en cada sesión, que se cuentan desde "el comienzo de la interpretación de la presentación hasta el final del popurrí".

Según el jurado, la comparsa se excedió en 44 segundos y 57 centésimas de esos 30 minutos, razón por la cual ha sido sancionado. Habrá que esperar a que se conozcan los nombres de las agrupaciones que pasan de fase para saber si DSAS3 se queda en la preliminar o salta a cuartos de final, aunque todo apunta a que esos cinco puntos serán insuficientes para 'tumbarlos' del certamen. Eso sí, al arrastrar los puntos de la preliminar a los cuartos, sí puede llegar a afectarlos en el ranking definitivo del COAC.

