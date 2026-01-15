Ovación en el COAC a la chirigota de los Stephen Hawking en silla de ruedas: "Cantar sentado era lo menos complicado"

Una chirigota en teoría ha aparecido sobre el escenario del Falla, en Cádiz, con toda la agrupación sobre sillas de ruedas. Sin mover ni el flequillo, han terminado su actuación levantando el aplauso de todo el teatro.

La expresión de 'aguantar el tipo' ha sido, en este caso, literal: para los legos en el Carnaval de Cádiz, el tipo comprende el nombre de la agrupación, su disfraz, los complementos y la temática. Acostumbrados a ver mucho movimiento sobre el escenario del Gran Teatro Falla de Cádiz, con prácticamente todas las agrupaciones interpretando sus papeles sobre las tablas, la sorpresa la ha dado Una chirigota en teoría, de Miguel Ángel Llull, quien en 2024 y en 2025 llegó a los cuartos de final: todos sus integrantes, sobre una silla de ruedas, perfectamente DISFRAZADOS del físico Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de la historia, que falleció en 2018 con 76 años después de toda una vida con una dolencia motoneuronal vinculada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Y cómo Una chirigota en teoría ha mantenido el tipo ha sido espectacular: han mantenido en todo momento el limitado movimiento sobre la silla de ruedas, sin que ello les haya impedido provocar una tremenda ovación en el Falla, donde el miércoles se celebraba la cuarta sesión de la fase preliminar del COAC. Sin levantarse ni un segundo de la silla, Una chirigota en teoría ha agradecido a Cádiz el fuerte aplauso.

"Ha merecido todo el esfuerzo y riesgo", ha reconocido la propia agrupación tras la actuación, aunque han reconocido que "cantar sentado era lo menos complicado". Lo difícil es, señalan, "no moverse después". "El proceso ha sido difícil, pero llevamos dos meses ensayando, con la silla, p'arriba y p'abajo... es un trabajito", han celebrado. Pero ha merecido la pena.

La gran incógnita de Una chirigota en teoría es de dónde han sacado las sillas de ruedas: la propia agrupación ha invertido algo más de dinero para comprarlas, gracias también a un fondo benéfico, aunque han adelantado que cuando termine el COAC se van a donar a la asociación de ELA de Andalucía.

Habrá que esperar al final de la clasificatoria para ver si Una chirigota en teoría pasa de fase, pero por ahora, los jurados alternativos ya han dado su veredicto: desde el de Bahía de Cádiz le han dado más de 205 puntos, la tercera puntuación más alta en la modalidad de chirigotas, mientras que el Diario de Cádiz la ha colocado en cuarta posición, con 211 puntos, por detrás de Seguimos cayendo mal, Los hombres de Paco y Los robins.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.