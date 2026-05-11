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📊 Así van las encuestas de las elecciones de Andalucía

Elecciones andaluzas

Edu Galán: "A mi pesar, la mayoría absoluta de Juanma Moreno es una buena noticia para que no dependa de Vox"

Más Vale Tarde debate sobre las últimas encuestas que acercan la mayoría absoluta en Andalucía a Juanma Moreno, así como las declaraciones del candidato del PP que asegura que, si supera el 40% de votos, irá a la investidura sin Vox.

Más Vale Tarde debate sobre las últimas encuestas que acercan la mayoría absoluta en Andalucía a Juanma Moreno, así como las declaraciones del candidato del PP que asegura que, si supera el 40% de votos, irá a la investidura sin Vox.

El próximo domingo se celebran las elecciones en Andalucía y Juanma Moreno afronta la recta final con encuestas que le sitúan en la mayoría absoluta o muy cerca. En este contexto, el candidato del PP asegura que tanto si finalmente la consigue, como si no, irá a la investidura sin Vox.

La última tanda de sondeos darían al Partido Popular andaluz entre y 54 y 58 escaños, mientras que el PSOE, con María Jesús Montero a la cabeza, se quedaría entre los 26 y los 29 escaños, lo que significaría que, en el mejor de los casos, no llegaría a los 30 diputados que tiene ahora.

Vox y Por Andalucía se quedarían en cifras de escaños similares a las actuales, mientras que Adelante Andalucía subiría de los 2 escaños a los 4 o 6.

Ante esta tesitura, Edu Galán considera, para su pesar, que la mayoría absoluta de Juanma Moreno "es una buena noticia para que no dependa de Vox".

Pilar Velasco, por su parte, señala que Moreno Bonilla es el único de los tres candidatos del PP que se han presentado en elecciones autonómicas que ha hablado de pedir el voto del PSOE, lo que "rompe la estrategia de Pedro Sánchez y Feijóo".

Pablo Montesinos añade que, de consumarse el éxito electoral de Juanma Moreno, además de "convertirse en el barón de barones", demostraría que "con un discurso moderado se pueden ganar las elecciones con mayoría absoluta".

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