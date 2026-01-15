María Jesús Montero, 'musa' de una de las chirigotas del COAC de 2026, 'diva' persecutora de morosos

Envuelto todo en humor, pero con mucha crítica social y política: cada año, el Carnaval de Cádiz sorprende con sus letras, inspiradas en la más absoluta realidad. En 2026, una de las 'musas' del COAC ha sido la ministra de Hacienda.

Desde Sevilla llegaba To' pa' mí, una de las chirigotas que el lunes se subía al escenario del Gran Teatro Falla de Cádiz para participar en la segunda sesión de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). Lo hacía con un grupo vestido de traje de chaqueta de color rojo, sobre un jersey de cuello alto beige, portando un gran bolso con un emblema parodiando al de Hacienda y del que sobresalían billetes. La imitada, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, a la que describían como una diva que va "detrás de toda la gente morosa que a la Hacienda no paga".

Y hacía To' pa' mí un paralelismo entre el pago de impuestos y este concurso de coplas carnavaleras en el "no se vive de las rentas" y se declaran "intenciones". Sus participantes, como los ciudadanos, se preparan "revisando borradores a conciencia" todo el año porque, tanto en el carnaval como en Hacienda "un despiste puede que se pague caro". Estas ministras de Hacienda también iban relatando cómo "le ha cambiado la cara a la Macarena" cuando ha avisado a la Iglesia de que va a cambiar la normativa para que pague el IBI por sus inmuebles.

Y se jactaba de que "la que parte y reparte se lleva la mejor parte" y cantaba "amigos para siempre" a excompañeros del partido y el Gobierno, como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García", hasta que les mandaron a la cárcel, porque a partir de entonces: "Amigos tampoco, tú sabes...., de vista". También la chirigota critica que en el Congreso le llamen "vulgar poligonera" y se metan con su acento andaluz, algo que la anima a dejar Madrid para ser candidata a presidir la Junta de Andalucía. Pero también en esta chirigota que parodia a la ministra de Hacienda se han colado las críticas al presidente andaluz, Juanma Moreno, por la gestión sanitaria y las crisis de los fallos en los cribados de cáncer de mama, uno de los temas que más está acaparando la atención de las coplas carnavaleras.

A la espera de saber si estas peculiares María Jesús Montero pasan de la fase de preliminares del concurso, el público ya las ha bendecido con un "ole, y el que no diga ole, que le registre Hacienda". Por ahora, los jurados populares colocan a estas ministras de Hacienda en la parte baja de la tabla, las cuartas por detrás para el Bahía de Cádiz (con 183,08 puntos) y quintas, para el Diario de Cádiz (con 168 puntos).