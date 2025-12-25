Montero aspira a ganar en Andalucía frente a Juanma Moreno pese a la debacle en Extremadura donde descarta la abstención del PSOE

María Jesús Montero atiende a los medios antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER).

¿Qué están diciendo? La vicepresidenta primera y ministra justifica la decisión afirmando que el proyecto del PP y el del PSOE son antagónicos".

María Jesús Montero, candidata del PSOE andaluz, aspira a "ganar y gobernar" en Andalucía frente a Juanma Moreno, a pesar del mal resultado electoral en Extremadura. Montero critica la gestión de Moreno, especialmente en sanidad, y rechaza una abstención del PSOE para facilitar un gobierno del PP con Vox en Extremadura. Destaca que el PSOE y el PP son proyectos antagónicos y advierte del riesgo del "blanqueamiento" de la ultraderecha. Montero avanza que los próximos presupuestos generales están "elaborados" y trabaja en un nuevo modelo de financiación autonómica. Además, expresa su "decepción" con Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, investigado por presuntas irregularidades.

María Jesús Montero ha asegurado que, como candidata del PSOE andaluz a la presidencia de la Junta, aspira a "ganar y gobernar" en Andalucía frente al actual presidente, Juanma Moreno, pese al mal resultado electoral de los socialistas en Extremadura, donde ha descartado una hipotética abstención del PSOE para facilitar la investidura de la popular María Guardiola.

"El buen resultado para mí es ganar las elecciones y tener la capacidad de gobernar. Es a lo que aspiro, a lo que sale el Partido Socialista", ha afirmado Montero en una entrevista emitida este jueves por 'Cadena Ser', al ser preguntada por si consideraría positivo que Moreno perdiera su mayoría absoluta.

La también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha calificado de "empacho" la actual mayoría absoluta del PP en Andalucía y ha señalado que, si no la revalida, el presidente andaluz "tendrá que hablar de sus políticas de alianza y, por tanto, de cuáles son los posibles socios que puede tener".

Montero ha defendido su continuidad en el Gobierno central mientras prepara su candidatura andaluza y ha subrayado que está "volcada al cien por cien" en Andalucía desde sus responsabilidades como vicepresidenta y ministra, especialmente en la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica.

"Mientras que piense que puedo seguir trabajando para Andalucía, lo seguiré haciendo, no es tan importante si estoy aquí o estoy en otro sitio", ha señalado, precisando que su permanencia en el Ejecutivo depende del presidente Pedro Sánchez.

La candidata socialista ha criticado la gestión de Juanma Moreno tras siete años al frente de la Junta y ha asegurado que no ha mejorado la vida de los andaluces.

Le ha reprochado una "confrontación" constante con el Gobierno central y ha sido especialmente dura con la situación de la sanidad pública, citando la crisis de los cribados del cáncer de mama, las investigaciones judiciales sobre contratos del Servicio Andaluz de Salud y el "deterioro" del sistema "por acción y por omisión".

Rechaza una abstención del PSOE

En paralelo, Montero se ha referido a la situación política en Extremadura tras las elecciones autonómicas y ha rechazado una abstención del PSOE para evitar que el PP gobierne con Vox.

"Es obvio que el proyecto del Partido Popular y el del Partido Socialista son antagónicos. Las políticas que practica el PP no tienen el consenso ni el aval del PSOE", ha recalcado, recordando que la última palabra sobre alianzas corresponde a la militancia.

La vicepresidenta ha reconocido el "muy mal resultado" del PSOE en Extremadura, influido, según ha dicho, por la imputación de su candidato y la abstención de la izquierda.

Ha resumido el escenario electoral con una conclusión clara: "Ha perdido el PP y ha perdido el PSOE con estas elecciones y ha ganado Vox". En este contexto, ha advertido del riesgo "peligrosísimo" del "blanqueamiento" de la ultraderecha a través de acuerdos con los populares.

Finalmente, Montero ha avanzado que los próximos presupuestos generales del Estado están ya "elaborados" y que trabaja con los grupos parlamentarios para presentarlos "a lo largo del primer trimestre del próximo año".

Al tiempo, ha asegurado tener "muy avanzado" un nuevo modelo de financiación autonómica que aporte más recursos a las comunidades infrafinanciadas y que espera que cuente con el apoyo del PP.

Decepción con el expresidente de la SEPI

Por otra parte, Montero ha expresado su "decepción" por lo que ha conocido del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, investigado por presuntas irregularidades en contratos públicos, y ha calificado de "sorprendente" el "devenir" que siguió tras abandonar esa sociedad estatal.

En 'Cadena Ser', ha precisado que los hechos que se investigan ocurrieron dos años después de que Fernández dejara la SEPI y ha defendido que, cuando fue nombrado, "tenía y tiene un currículum inmejorable en materia profesional".

La vicepresidenta ha subrayado que durante el periodo en el que Fernández trabajó en una estructura del Gobierno "no se está investigando ningún hecho delictivo", y ha recalcado que perdió el contacto con él hace "seis años".

Montero ha considerado "un despropósito" su posterior incorporación a un despacho que llevó la acusación del PP en el caso de los ERE y a una empresa vinculada a los hechos investigados.

No obstante, ha insistido en que "sobre el papel" cumplía todos los requisitos para ocupar el cargo y que durante su etapa en la SEPI "no se está investigando nada ilegal ni nada irregular de ese periodo".

