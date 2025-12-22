De cuatro décadas de éxitos con Rodríguez Ibarra y Fernández Vara al gran batacazo: el declive del PSOE en Extremadura

Los detalles Durante años, Extremadura fue un feudo para los socialistas. Rodríguez Ibarra fue el líder de las mayorías y de los récords absolutos, y ganó seis elecciones consecutivas, convirtiéndose en el presidente que más tiempo ha estado al frente de una comunidad.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue el primer presidente de la Junta de Extremadura y un destacado líder del PSOE, alcanzando 39 escaños en 1991. Gobernó durante 24 años, ganando seis elecciones consecutivas. Le sucedió Guillermo Fernández Vara, quien también logró mantener el gobierno socialista en Extremadura. Juntos, sumaron 28 años de gestión continua, con una breve interrupción en 2011 que Fernández Vara superó en 2015 y 2019, logrando mayoría. Sin embargo, hace dos años, aunque Vara fue el candidato más votado, no logró gobernar, poniendo fin a casi cuatro décadas de éxito socialista en la región.

Sin embargo, todo se truncó hace dos años. Pese a que una vez más Vara fue el candidato mas votado, no consiguió gobernar. "Hemos ganado las elecciones autonómicas, pero yo he fracasado", expresó entonces el socialista. Y ahí acabaron casi cuatro décadas de éxitos, hasta la llegada ahora del batacazo final.

