Nostalgia socialista

De cuatro décadas de éxitos con Rodríguez Ibarra y Fernández Vara al gran batacazo: el declive del PSOE en Extremadura

Los detalles Durante años, Extremadura fue un feudo para los socialistas. Rodríguez Ibarra fue el líder de las mayorías y de los récords absolutos, y ganó seis elecciones consecutivas, convirtiéndose en el presidente que más tiempo ha estado al frente de una comunidad.

Pedro Sánchez, junto a Fernández Vara y Rodríguez Ibarra
Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue el primer presidente de la Junta de Extremadura y es en la actualidad uno de los barones mas respetados dentro del PSOE. Fue el líder de las mayorías y de los récords absolutos, llegando a conseguir 39 escaños en 1991.

Rodríguez Ibarra ha sido el presidente que más tiempo ha estado al frente de una comunidad, 24 años en los que ganó seis elecciones consecutivas; todas a las que se presentó.

Después, llegó Guillermo Fernández Vara y también consiguió gobernar en Extremadura. Juntos sumaron 28 años consecutivos de Gobierno socialista, con un único tropiezo en 2011, que remontó Fernández Vara cuatro años después. Así, en 2015 volvió a gobernar, y en 2019 repitió, y con mayoría.

Sin embargo, todo se truncó hace dos años. Pese a que una vez más Vara fue el candidato mas votado, no consiguió gobernar. "Hemos ganado las elecciones autonómicas, pero yo he fracasado", expresó entonces el socialista. Y ahí acabaron casi cuatro décadas de éxitos, hasta la llegada ahora del batacazo final.

