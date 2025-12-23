El PSOE se enfrenta a su primer dilema en Extremadura: abstenerse para que Guardiola gobierne en solitario o provocar la entrada de Vox

¿Qué están diciendo? Los dirigentes socialistas evitan hablar públicamente sobre la gran cuestión que sobrevuela al PSOE extremeño y que podría marcar la pauta en otros territorios.

El PSOE ha experimentado una significativa pérdida de fuerza en Extremadura tras una debacle electoral que le ha costado 10 escaños. Aunque sigue siendo la segunda fuerza política, enfrenta la decisión de abstenerse para permitir un gobierno en solitario de María Guardiola o votar en contra, lo que podría fortalecer a Vox, que ha aumentado su representación. Miguel Ángel Gallardo ha dimitido como líder del PSOE extremeño, y una gestora asumirá el control hasta un congreso extraordinario. Durante una reunión en Mérida, se debatió intensamente sobre los próximos pasos del partido, con Juan Carlos Rodríguez Ibarra sugiriendo la abstención para evitar que Vox gane más influencia, aunque no hay consenso público sobre la estrategia a seguir.

El PSOE ha perdido mucha fuerza en Extremadura tras una debacle electoral sin precedentes que le ha llevado a bajar en 10 escaños. No obstante, se mantiene como segunda fuerza política y ahora tiene en su mano abstenerse y así facilitar a María Guardiola un gobierno en solitario, o votar en contra y empujarla de nuevo a los brazos de Vox, que ha ganado más poder tras pasar de cinco a 11 escaños.

Este lunes, la ejecutiva regional se ha reunido en Mérida para analizar los malos resultados. Allí, Miguel Ángel Gallardo ha aprovechado para anunciar oficialmente su dimisión al frente del PSOE extremeño. El hasta ahora secretario general ha explicado que una gestora tomará el control temporalmente hasta que se convoque un congreso extraordinario para elegir a su sucesor.

Sin embargo, más allá del cambio político, en el encuentro, que ha durado más de dos horas, se ha dado un intenso debate sobre los próximos pasos que debe dar el socialismo extremeño.

Según fuentes presentes en la reunión, hay un sector crítico que ha incidido en qué va a hacer el PSOE en Extremadura ante esta disyuntiva clave que podría marcar el camino en otras autonomías, si se diesen resultados similares.

El principal partidario de la abstención sería Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El expresidente de la Junta de Extremadura no ha querido hablar públicamente al respecto ni antes ni después de la ejecutiva. Antes de entrar ha asegurado a la prensa que "voy a escuchar y a dar mi opinión".

Una vez dentro, parece haber pedido a la ejecutiva la abstención como forma de evitar que Vox tenga tanto peso en el Gobierno autonómico. Otras personas han rechazado esta opción y le han recordado que hace dos años el PSOE ganó las elecciones con Guillermo Fernández Vara y el PP igualmente pactó Vox.

Evitan opinar

La realidad es que, por el momento, nadie se ha querido posicionar públicamente sobre esta cuestión. Al ser preguntado al respecto tras anunciar su dimisión, Miguel Ángel Gallardo ha escurrido el bulto y ha afirmado que "a esta dirección no le corresponde ya asumir responsabilidad ninguna".

"Ni siquiera voy a entrar en ese tema", ha agregado, a la vez que ha destacado que el PSOE "tiene personas como Ibarra que nos dan su opinión".

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha sido de los más críticos con la gestión de Gallardo, tampoco ha querido entrar en este tema.

En una entrevista en Más Vale Tarde a la salida de la ejecutiva, ha admitido que es una de las cuestiones que se han planteado, pero ha indicado que se marcará la pauta cuando entre la nueva dirección del partido. "Yo emitiré mi opinión cuando se me pida", se ha limitado a comentar.

Un debate que, como tantas otras cuestiones que marcan las elecciones en Extremadura, podría elevarse a nivel nacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.