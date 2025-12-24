Ibarra defiende la abstención del PSOE y apunta a la responsabilidad de Sánchez en la debacle extremeña: "Hay políticas que no se entienden aquí"

¿Qué ha dicho? El expresidente de la Junta de Extremadura asegura que hará "todo lo que pueda" para que Vox no entre en el Gobierno de Guardiola, con el objetivo de que la ultraderecha no introduzca su programa en la región. "Las cosas que dice Abascal me aterran", confiesa.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra no quiere que Vox entre en la Junta de Extremadura. El expresidente extremeño ha justificado su postura de pedir la abstención del PSOE en la investidura de María Guardiola, reconociendo que las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, le "aterran", con medidas que "prometen echar por tierra" el trabajo de los socialistas en la región durante más de 30 años.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Ibarra defiende llegar a un acuerdo con el PP con "puntos negociados" que incluyan lo que considera como "derechos inalienables" de los ciudadanos extremeños. "Todo el mundo que se considera de izquierda dice las barbaridades que puede hacer Vox, ¿pero qué se puede hacer para evitarlas? Esa es la pregunta. He visto gobernar el PP en Extremadura con Monago, pero no he visto gobernar a Vox", opina.

Sobre el resultado de Miguel Ángel Gallardo, Ibarra señala a las políticas a nivel nacional del Gobierno de Pedro Sánchez como responsables de la pérdida de diez escaños respecto a las últimas elecciones. "Ha habido políticas que han estado muy bien para Extremadura, pero ha quedado oscurecido por políticas que no se entienden", afirma, poniendo de ejemplo los pactos con EH Bildu o con Cataluña.

"Nos estaban cayendo todas las bofetadas que no nos querrían dar a nosotros. Cuando la gente está cabreada, al primero que pone la cara le llueven todas las bofetadas", asevera.

Ibarra se ha posicionado sobre los casos de presunto acoso sexual que rodean a miembros del PSOE como Paco Salazar, a quien considera que la formación tendría que haber "denunciado" por un caso de violencia de género que cuestiona que se haya quedado "cinco meses en un cajón", algo que "no se puede entender".

