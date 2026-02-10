Mañueco se niega a volver a gobernar con Vox en plena seducción del PP a los de Abascal: "Fueron un fracaso"

Entre líneas Mientras el PP nacional juega al cortejo con Vox en Extremadura y Aragón, en Castilla y León a Mañueco se le rompió el amor con los de Abascal en una legislatura en la que "salieron corriendo". Ahora Mañueco insiste en lograr gobernar en solitario.

La necesidad del PP en Extremadura y Aragón está complicando por momentos la precampaña de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. El candidato popular a la reelección tiene el difícil papel de diferenciarse de Vox mientras el discurso del PP nacional es el de "no a los muros" y el de mano tendida con los de Abascal para formar gobiernos.

Hoy Mañueco ha tenido que hacer malabarismos en su discurso. Ha rechazado cualquier "reparto de sillones" con Vox en las elecciones, y ha cuestionado la capacidad de la formación para asumir responsabilidades tras haber abandonado el Ejecutivo autonómico en la anterior legislatura, un hecho que, a su juicio, evidencia un balance de gestión "escaso".

El líder del PP en Castilla y León ha defendido en un desayuno informativo de La Razón que se trata de "sentarse a construir un proyecto político para Castilla y León", poniendo "a las personas en el centro" y garantizando la estabilidad durante toda la legislatura.

En este contexto, el presidente autonómico ha subrayado que su planteamiento pasa por "hablar del Partido Popular" y por exponer el balance de las distintas formaciones cuando han tenido responsabilidades de gobierno. "Nosotros tenemos un balance; Vox, en Castilla y León, lo tiene escaso al haber salido del Gobierno a mitad de legislatura", ha afirmado.

Asimismo, Mañueco ha recordado que Vox asumió consejerías con competencias relevantes y ha asegurado que sus políticas "fueron un fracaso", al tiempo que ha reprochado que la formación abandonara el Ejecutivo cuando surgieron dificultades. "Gestionar es entrar en el Gobierno y responder cuando vienen mal dadas", ha añadido.

El PP nacional despliega sus encantos con Vox

Mientras, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha ahondado en esa mano tendida a los de Santiago Abascal. "Nadie entendería que no lo hiciéramos", ha defendido Tellado al ser preguntado en EsRadio sobre un pacto del PP con la ultraderecha. "Vamos a trabajar por acuerdos y diálogos entre PP y Vox que den la gobernabilidad en Aragón y Extremadura", ha añadido.

Así, Vox se ha lanzado a la piscina y ha pedido entrar en el posible gobierno de Jorge Azcón en Aragón. Un guante que Tellado, ahora sí, recoge sin dudar. "Hay un mensaje claro de las urnas y si Vox quiere entrar en el Gobierno, hay que remangarse y trabajar para materializar lo que dicen la urnas. Le pedimos a Vox que no caiga en el error de los muros, que para eso ya está el PSOE", ha asegurado el 'popular' insistiendo en que hay más cosas que les "unen" que las que les separan. Así, Tellado ha dejado una sentencia: "nunca hemos dicho de Vox que es una estafa, nos gustaría que no lo dijesen de nosotros".

En la misma línea, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que habrá que buscar "los puntos de encuentro" con Vox. Gamarra ha insistido al partido de Abascal que actúe con "responsabilidad" y no "bloquee" una futura investidura liderada por el presidente aragonés, Jorge Azcón.

