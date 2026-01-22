El CIS da como ganador de las elecciones en Aragón al PP, pero necesitaría el apoyo de Vox para gobernar

Los detalles La encuesta preelectoral del CIS sobre las elecciones autonómicas aragonesas da al PP una horquilla de escaños entre los 25 y los 29, lejos de los 34 necesarios para la mayoría absoluta.

El Partido Popular sería el ganador de las elecciones aragonesas, pero sin la mayoría absoluta para gobernar y necesitaría del apoyo de Vox para poder hacerlo. Son los resultados que arroja la encuesta preelectoral publicada este jueves por el CIS.

Según el sondeo realizado, el PP es el partido con mayor probabilidad de voto con un 35,3%, mientras que el PSOE obtendría un 26,7%; Vox alcanzaría un 15,1%; CHA un 6,9%; IU-Movimiento Sumar sacaría un 5%, Podemos-AV, un 2,5% y Teruel Existe un 2,2%.

Respecto al reparto de escaños, la horquilla en la que se sitúa el PP es entre 25 y 29, es decir, en las mismas cifras que en los anteriores comicios donde sacaron 28. Por detrás quedaría el PSOE, que se movería entre los 17 y 23 escaños. Eso sí, con estos resultados, los 'populares' necesitarían del apoyo de entre los 10 y 13 representantes que conseguiría Vox ya que la mayoría absoluta en Aragón se consigue con 34.

Además, también tendrían representación la Chunta Aragonesista con entre 3 y 5 escaños, IU-Movimiento Sumar de 1 a 3, Podemos-AV sacaría uno o ninguno y Teruel Existe de 1 a 2 escaños.

Como ha detallado el CIS, la encuesta se ha realizado entre los días 12 y 15 de enero con una muestra total de 3.313 entrevistas.

