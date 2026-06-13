De despacho en despacho para defender los intereses del PSOE y obtener información: la 'reunionitis' de Leire Díez.

El contexto Si surgía una investigación de la UCO, allí estaba la fontanera del PSOE. El sumario recoge al menos dos reuniones de Díez con la entonces directora de la Guardia Civil.

El caso Leire Díez revela la intensa actividad de reuniones de la llamada fontanera del PSOE, caracterizada por su obsesión por obtener información y su disposición para actuar sin ser convocada. Su objetivo principal era defender los intereses del PSOE, manteniendo encuentros con figuras influyentes como la directora de la Guardia Civil y el exministro José Luis Ábalos. Con el abogado Jacobo Teijelo, se reunió en la Fiscalía General del Estado para recabar información sobre fiscales anticorrupción. Además, su preocupación por la imagen del partido la llevó a intentar que Ábalos adoptara un perfil más discreto, aunque sin éxito, lo que generó su enfado.

Con la directora de la Guardia Civil, en la Fiscalía General del Estado o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Si algo está dejando claro el sumario del denominado caso Leire Díez es la intensa actividad de reuniones que mantenía la conocida como fontanera del PSOE.

Una auténtica 'reunionitis' marcada por la afición de la fontanera del PSOE -y, según reflejan las investigaciones, también obsesión- por entrar y salir de despachos, reunirse con personas influyentes y, sobre todo, obtener información.

A Leire Díez no le parecía importar demasiado cuál fuera el problema a resolver y es que a esta supuesta fontanera socialista ni siquiera había que llamarla: siempre estaba lista para actuar. De despacho en despacho. Siempre, según distintas fuentes, con un mismo objetivo: defender los intereses del PSOE.

Si surgía una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, allí estaba ella. El sumario recoge al menos dos reuniones con la entonces directora de la Guardia Civil, encuentros que los investigadores sitúan en el contexto de los intentos por conocer o influir en asuntos relacionados con determinadas investigaciones.

Y cuando el foco judicial comenzó a acercarse a Santos Cerdán, Leire Díez recurrió al abogado Jacobo Teijelo. Juntos acudieron a la Fiscalía General del Estado y, según consta en la investigación, mantuvieron al menos dos reuniones con la mano derecha del entonces fiscal general. El objetivo, dicen investigadores, era recabar información y explorar vías para actuar contra determinados fiscales anticorrupción.

La imagen pública

Pero la actividad de Leire Díez no se limitaba al ámbito judicial. También parecía especialmente preocupada por la imagen pública y la estrategia de comunicación del PSOE, contexto en el que aparece Ábalos. Cuando la atención mediática y política se centraba en el exministro, Díez habría mantenido al menos dos encuentros con él.

Según fuentes consultadas, pretendía que Ábalos mantuviera un perfil más discreto y evitara declaraciones que pudieran generar nuevos problemas para el partido. Sin embargo, el exministro parecía hacer caso omiso, algo que provocaría el enfado de la fontantera del PSOE. "No me gustó nada la declaración de Ábalos, nada de nada", llegó a afirmar.

Su disgusto fue tal que incluso trasladó sus quejas al abogado del exministro, con quien también mantuvo conversaciones sobre la situación. Todo ello forma parte de una larga lista de encuentros que la propia Leire Díez habría ido registrando en diferentes libretas y anotaciones personales.

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