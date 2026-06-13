Pakistán anuncia que la firma del acuerdo de paz entre EEUU e Irán "se finalizará en las próximas 24 horas"

¿Por qué es importante? Tras más de tres meses de guerra, el país que ejerce como mediador ha confirmado que el tratado está "más cerca que nunca". Han agradecido a las partes "su compromiso con las negociaciones".

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos podría concluirse en las próximas 24 horas mediante una firma electrónica. Este tratado provisional permitirá 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz. Sharif expresó su gratitud a ambos países por su compromiso y destacó el apoyo de las naciones de la región. Donald Trump confirmó la suspensión de ataques contra Irán tras conversaciones de alto nivel. Aunque se esperaba firmar el memorándum en Ginebra, podría posponerse hasta la cumbre del G7 en Evian.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, ha confirmado que el acuerdo entre Irán y EEUU "probablemente se finalizará" en las próximas 24 horas. Será mediante una "firma electrónica" del documento negociado, en un tratado provisional que abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz.

Así lo ha explicado Sharif en redes sociales: "Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas".

"Pakistán está preparada para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después y para las negociaciones a nivel técnico de la próxima semana", ha compartido.

En ese sentido, el primer ministro aprovecha para dar las gracias a EEUU y a Irán "por su compromiso con las negociaciones", destacando la postura de los países "hermanos" de la región "por su apoyo".

"Confiamos en que este histórico acuerdo de paz siente unas bases firmes para una paz duradera", ha apuntado en su mensaje, en el que menciona además a Donald Trump, a marco Rubio, a Steve Witkoff, a Masud Pezeshkian y a Abbas Araghchi.

Por su parte, Trump afirmó la suspensión de los ataques presuntamente programados contra Irán por "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes. Tras las mismas, las partes aprobaron los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a una guerra que comenzó hace más de tres meses.

Irán, mientras, se ha limitado a matizar que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan llegado a una conclusión sobre las negociadores harán dicho anuncio.

En un principio fuentes de la negociación apuntaban a una firma del memorándum en Ginebra, Suiza, pero podría atrasarse hasta que se celebre la cumbre de líderes del Grupo de los Siete (G7) prevista para la próxima semana en Evian, en los Alpes franceses, del 15 al 17 de junio.

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