La joyería de Zapatero: el juez Calama considera que el expresidente pudo traer las joyas "de forma clandestina"

Los detalles El magistrado hace hincapié en que el origen de las piezas "no está justificado en estos momentos" y habla de la ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier documento de un despacho de aduanas.

El juez José Luis Calama ha abierto una investigación separada del caso Plus Ultra para examinar a José Luis Rodríguez Zapatero por posibles delitos fiscales y de contrabando relacionados con joyas valoradas en 1,3 millones de euros, halladas en su caja fuerte. La procedencia de estas joyas, que incluyen collares, pulseras y sortijas con piedras preciosas de Zambia y Tailandia, no está justificada actualmente. El juez sugiere que podrían haber entrado en España eludiendo controles fiscales, lo que podría constituir un delito de contrabando. Además, la falta de documentación fiscal podría implicar un delito fiscal, ya que la adquisición de bienes de lujo genera obligaciones tributarias. Zapatero tiene la oportunidad de justificar la legalidad de la posesión y adquisición de estas joyas.

José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, ha abierto una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando. Para investigar las joyas del expresidente. Para esclarecer la procedencia de una joyería hallada en su caja fuerte, cuyo origen "no está justificado en estos momentos" y cuyo valor asciende a los 1,3 millones de euros, según la tasación de Ansorena.

Ante esto, el juez considera que el expresidente podría haber incurrido en un delito de contrabando y que habría podido traer las joyas "de manera clandestina". Así lo recoge en su auto, en el que expone que los hechos casan con tal delito "en la medida en la que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

En ese sentido, el magistrado hace hincapié en la ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier justificando de un despacho de aduanas. Por ello, no descarta que las joyas hayan llegado a España al margen de su control, superando además el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal.

El juez explica que Zapatero dispone de la ocasión procesal adecuada para explicar el origen de las joyas y para aportar la documentación que "pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos", ya sea acreditando "su lícita adquisición" o "su correcta importación".

Las joyas de Zapatero, al detalle

Entrando al detalle de estos objetos, conforme al peritaje de la joyería Ansorena al que ha tenido acceso laSexta, la joya más valiosa de Zapatero es un collar de oro blanco de 18 kilates con diamantes y dos esmeraldas de Zambia, valorado en 278.000 euros.

En su colección, además, hay un collar de Tailandia de 13 zafiros rodeados con diamantes que está valorado en 220.000 euros. Es una de las joyas más caras de Zapatero, que también tiene un collar de 155.000 euros con cinco rubíes y varios diamantes.

También hay pulseras, como una en oro blanco de 18 kilates que cuenta con tres esmeraldas naturales de Zambia, acompañada de diamantes y con un valor de 95.000 euros.

Hay otra sortija, también de Zambia y también de oro blanco de 18 kilates, por valor de 85.000 euros.

En la colección vemos una pulsera de 80.000 euros con siete zafiros "con origen en Tailandia", así como una pulsera de 72.000 euros con dos rubíes.

Además, hay una sortija 'tipo cocktail' de oro blanco que cuenta con una esmeralda natural que vale 85.000 euros, una pareja de pendientes largos decorados por cuatro esmeraldas de Zambia de 80.000 euros y otros pendientes con ocho zafiros con diamantes de Tailandia, tasado en 70.000 euros.

En total, las joyas de Zapatero acumulan 29 zafiros, 12 rubíes, al menos 24 esmeraldas (más un collar completo de cuentas de esmeralda sin cuantificar) y 35 gramos de diamantes.

Posible delito fiscal

Además, Calama indica que las joyas podrían incurrir en delito fiscal contra la Hacienda Pública, al señalar que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el juez, la falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero.

El horizonte penal al que se enfrentaría el expresidente en esta nueva pieza separada podría alcanzar los diez años de cárcel. En total, serían de uno a cinco por delito fiscal y lo mismo por delito de contrabando.

El juez señala que las joyas suponen un hecho autónomo de la pieza principal, que se sigue por delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, entre otros.

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