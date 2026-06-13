Una medida "regresiva", "racista" y "excluyente": la oposición critica el abono de Transportes para empadronados en la Comunidad de Madrid

El contexto Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, asegura que el PP "solo gobierna para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que solo los empadronados en la capital podrán acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal, generando polémica entre los no censados. La Consejería de Transportes justifica el cambio por la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que destina bonificaciones a residentes empadronados. Esta medida, que afecta a 200.000 personas, ha sido criticada por figuras como Óscar López y Mónica García, quienes la consideran excluyente. El consejero García Martín defiende que es lógico que los empadronados se beneficien, ya que financian el 94% de las bonificaciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este viernes que solo los empadronados en la capital podrán contar con la Tarjeta de Transporte Público Personal. Así, la mandataria 'popular' ponía coto a la expedición de este abono y sembraba la polémica entre aquellos que residen en esta ciudad sin estar censado.

Por su parte, la Consejería de Transportes explicó este cambio asegurando que se está aplicando la Ley del Consorcio Regional de Transportes. En ella se recoge: "Las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de la Comunidad de Madrid o de las comunidades con las que existan convenios".

Esta nueva regla se aplicará a partir de este lunes 15 de junio, regla que no ha sido notificada a sus usuarios . Y es que los residentes en la Comunidad de Madrid se han enterado de este cambio por los medios de comunicación. No ha habido aviso, solo se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad y, según las primeras informaciones, las peticiones de abonos actuales y las renovaciones han sido congeladas.

Unas 200.000 personas, que son los usuarios del transporte público que no residen en la región, perderían así sus abonos. Esta noticia ha contado con diferentes reacciones y opiniones. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, asegura que el PP "solo gobierna para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables".

"En cuanto el papa ha dejado Madrid, han aprovechado para sacar una nueva medida racista y excluyente", ha expuesto, añadiendo que desde el PSOE exigen "que rectifiquen".

A su vez, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado a que esta es una medida "regresiva que desincentiva el uso del transporte público y supone un reconocimiento de que el Gobierno de la comunidad es incapaz de dimensionar el servicio suficientemente": "Mientras, otros apostamos por el billete único".

Deja fuera "a miles de estudiantes o migrantes"

Para Mónica García, ministra de Sanidad, "Ayuso exige ahora el empadronamiento para acceder a la tarjeta de transporte, dejando fuera a miles de estudiantes, trabajadores y migrantes": "Mientras pone más trabas a quien viene a estudiar o trabajar, mantiene ventajas fiscales para ultrarricos y fondos buitre".

En paralelo, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que es "de sentido común" que sean los empadronados en la región quienes tengan acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal porque son quienes sufragan con sus impuestos el 94% de las bonificaciones" al servicio.

García Martín ha defendido ante la prensa que esta es una medida recogida en el propio reglamento del Consorcio Regional de Transportes, si bien por "cuestiones técnicas" no se había podido realizar la comprobación de requisitos. "Lo que parece de sentido común es que todas esas bonificaciones al transporte público, que son afrontadas por parte de la Comunidad de Madrid con los impuestos de los madrileños en un 94%, pues que lógicamente se estén aplicando a aquellas personas que están empadronadas en nuestra región y que por tanto pues están cotizando", ha manifestado el también portavoz del Ejecutivo madrileño.

Así las cosas, García Martín ha respondido a las críticas de la oposición a esta medida y ha señalado que, a su entender, "nadie puede estar en contra" de una medida que, en última instancia, hará que sean los madrileños quienes se beneficien de las bonificaciones que ellos mismos pagan con sus impuestos.

El consejero ha ejemplificado la situación poniendo el caso del transporte en otro territorio del país. "Cuando estás en Segovia, parece razonable que sean los empadronados en Segovia los que puedan disfrutar de esa bonificación que pueda tener la Junta de Castilla y León", ha señalado.

Finalmente, García Martín ha aprovechado para ensalzar la calidad del transporte madrileño, "uno de los más accesibles y baratos de todo el mundo" y que goza además de una amplia red con más de 300 kilómetros de Metro, líneas interurbanas, líneas urbanas de la Empresa Municipal de Transportes y Cercanías.

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