León, Soria y Ávila, la brecha del voto regionalista en las elecciones de Castilla y León

El candidato por Soria ¡YA! a las elecciones de Castilla y León, Ángel Ceña, durante la presentación del programa electoral de la formación en Soria

¿Qué dicen las encuestas sobre la representación de UPL, Soria Ya y Por Ávila en estas elecciones? Las formaciones regionalistas buscarán mantener el número de representantes en las Cortes... o aumentarlo en algún caso.

El 'leonesismo', el 'sorianismo' y el 'avilismo', encarnados políticamente por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), por Soria Ya (SY) y por Por Ávila (XAV), se juegan en estas elecciones de Castilla y León mantener una cuota de procuradores que nunca antes tuvieron este tipo de movimientos y partidos regionalistas o provincialistas en las Cortes —sumaron siete en 2022—, aunque parten con distintas perspectivas si se atiende a lo que prevén las encuestas.

Precisamente esa diferente expectativa alimenta otro de los factores de estas elecciones: el vector del movimiento leonesista que reivindica una autonomía propia para las provincias de León, Zamora y Salamanca, en referencia a la Región Leonesa con el antiguo Reino de León en la memoria, y que ha despegado en la sociedad leonesa con la intención de que se abra una vía legal dentro de la Constitución para separar León de Castilla.

Está por ver el reflejo que tienen en las urnas el próximo 15 de marzo, con unas encuestas que hablan de una buena dinámica para UPL, que aspirar a sumar uno o dos parlamentarios a los tres que tuvo en los anteriores comicios; algo peor para Soria Ya, al que sitúan con mucha dificultad para mantener los tres parlamentarios; y para Por Ávila, que apoyado con su gestión al frente del Ayuntamiento de la capital abulense, da por hecho que repetirá con un procurador.

El leonesismo y las aspiraciones de la UPL

La Unión del Pueblo Leonés fue quien impulsó la moción en la que se pedía la constitución de una Comunidad autónoma de la Región Leonesa y el Ayuntamiento de León capital fue el primero en aprobarla el 27 de diciembre de 2019, con los votos de UPL, el PSOE y un concejal de Podemos. El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, se ha convertido desde entonces en una de las voces más reivindicativas por considerar que la pertenencia de León a la actual comunidad autónoma ha supuesto un agravio comparativo, económico y demográfico para las provincias del oeste de Castilla y León.

Desde esa primera aprobación en el Ayuntamiento de la capital, la moción se ha votado de forma progresiva en distintos municipios de la provincia de León y se ha aprobado en más de setenta ayuntamientos, más de un tercio de los 211 totales en la provincia y que aglutinan al 55% de la población. Un paso más en ese proceso se produjo en junio de 2024, cuando la Diputación de León aprobó la moción con los votos de UPL y PSOE, que gobiernan juntos esta institución y pidieron formalmente a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España la separación de la Región Leonesa.

A pesar de la aprobación de esa moción en las distintas instituciones, el proceso se enfrenta a una barrera legal compleja porque sería necesario reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y que las Cortes Generales aprobaran una Ley Orgánica. Los defensores de la autonomía leonesa, entre ellos el alcalde de León, insisten en que el artículo 143 de la Constitución le otorga a León ese derecho por ser una región histórica, mientras que ven en el artículo 144 la vía política que podría desbloquearlo desde Madrid.

Soria Ya, de movimiento a partido

En el caso de Soria Ya, su aventura política comenzó con el movimiento ciudadano del mismo nombre, alimentado por la sensación de que la España interior se desangra demográficamente por la falta de oportunidades. En 2022 optaron por dar el salto a la política, en medio de una ola de reconocimiento y después de que un partido como Teruel Existe hubiera logrado el hito de conseguir un representante en el Congreso de los Diputados.

El resultado fue abrumador, con la mitad de los votos emitidos y doblando a PP y PSOE, que tuvieron que conformarse con un procurador cada uno, frente a los tres de Soria Ya, que se hizo fuerte de la mano de la UPL y sumaron para contar con un grupo parlamentario y no depender de la estructura del Grupo Mixto.

Por Ávila (XAV), una escisión del PP

No ocurrió lo mismo con Por Ávila, que aspira a seguir en las Cortes por tercera legislatura consecutiva con un representante, pero que siempre se ha integrado en el Grupo Mixto. Tras surgir como una escisión del PP, fruto de los enfrentamientos por la influencia del partido a nivel autonómico y nacional a la hora de configurar los cargos de la Diputación de Ávila, este partido se ha estabilizado en apoyos fundamentalmente en la capital abulense, donde Jesús Manuel Sánchez Cabrera sigue como alcalde y como el más votado.

Esa capacidad de arrastre de voto, unida a la capacidad de reivindicación de una de las provincias que tienen un mayor sentimiento de agravio respecto al resto del territorio, dan a Por Ávila serias opciones de seguir en las Cortes con un discurso exigente en materia de servicios públicos e infraestructuras, fundamentalmente.

