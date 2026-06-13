Donald Trump anuncia que ha eliminado al 'Niño Guerrero', el "infame líder de la sanguinaria organización" Tren de Aragua

¿Qué ha pasado? El presidente de EEUU ha calificado el operativo como un "ataque cinético rápido y letal" y ha agradecido a Caracas su labor. "Los dos Gobiernos están colaborando muy bien".

Donald Trump ha anunciado la eliminación de Héctor Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. Esto se logró mediante una operación conjunta entre el Comando Sur de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Trump destacó que el ataque fue rápido y letal, cumpliendo con su promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista. Agradeció la colaboración con el gobierno de Caracas y criticó a Joe Biden por su gestión de la frontera sur, acusándolo de permitir el ingreso de delincuentes ilegales.

Donald Trump ha asegurado haber eliminado al 'Niño Guerrero'. A Héctor Guerrero Flores, al máximo líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, en el marco de una operación militar conjunta entre el Comando Sur de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Venezuela.

"Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los EEUU ha llevado a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta", ha dicho el presidente norteamericano.

Su eliminación se produce casi un año después de que Washington catalogara como organización terrorista extranjera al grupo, cuando además se ofreció una recompensa de más de cuatro millones de euros por información que llevase a su captura.

"Al inicio de mi mandato cumplí con mi promesa de designar a Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales malvados y declarar la guerra a los cárteles, que llevan mucho tiempo librando una guerra contra nuestros ciudadanos, mientras que líderes débiles dejaban a EEUU indefenso y a la defensiva", ha expuesto.

A pesar de que el presidente no ha querido detallar cómo ha sido la operación, sí ha dejado claro que el dispositivo "ha vengado" a las víctimas de la banda, mostrando además su agradecimiento a Caracas: "Los dos Gobiernos están colaborando muy bien".

También ha dejado un recado a Joe Biden, expresidente de EEUU, al que ha acusado de "abrir la frontera sur a millones de delincuentes ilegales", lo que ha permitido al Tren de Aragua "violar, mutilar y asesinar a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".

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