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Coalición PP- Vox

Mañueco conforma su Gobierno de "prioridad nacional" en Castilla y León con Pollán como números dos y con tres consejerías para Vox

Los detalles El presidente mantiene en su Ejecutivo a Juan Carlos Suárez-Quiñones a pesar de las críticas sobre su gestión en los incendios. Deja Medio Ambiente para ocupar Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

Carlos Pollán y Alfonso Fernández Mañueco durante el pleno de investidura. Carlos Pollán y Alfonso Fernández Mañueco durante el pleno de investidura. Europa Press
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Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha anunciado a los miembros de su nuevo Gobierno, el segundo en coalición entre PP y Vox, en el que habrá cinco caras nuevas. Por parte de la formación de ultraderecha se incorporan Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio Pino; por los de Génova, Cristina Sanchidrián y María Pardo.

En cuanto al último Gobierno del PP en solitario, desde julio de 2024, salen del Ejecutivo Leticia García, que ha asumido la portavocía del PP en las Cortes, Rocío Lucas, vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, José Luis Sanz Merino, procurador por León, y Gonzalo Santonja, que ocupaba la cartera de Cultura y que fue el único consejero de Vox que se mantuvo en el Gobierno.

Tal y como ha confirmado el presidente, el palentino Carlos Fernández Carriedo mantendrá la cartera de Economía y Hacienda y seguirá con su labor en la portavocía, trabajo que ha realizado en los últimos cuatro años.

En cuanto a la estructura del Gobierno presidido por Mañueco, Pollán ocupará la Vicepresidencia primera junto a la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, mientras que la zamorana Blanca Llamas será vicepresidenta segunda sin cartera y con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

La abulense Cristina Sanchidrián se incorpora al Gobierno para hacerse cargo de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, mientras que la vallisoletana María Pardo, también nueva en el organigrama del equipo de Gobierno, se encargará de Educación.

En la consejería de la Presidencia se mantiene el vallisoletano Luis Miguel González Gago, mientras que el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones pasa de Medio Ambiente a Industria, Universidades, Empleo y Comercio tras las críticas a su labor durante los incendios de 2025.

Será la vallisoletana María González Corral quien ocupe la consejería de Medio Ambiente y Energía, mientras que Sanidad y Bienestar Social queda en manos del burgalés Alejandro Vázquez.

De tal modo, Joaquín Antonio Pino asume Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, mientras que Alberto Díaz Pico, cabeza de lista por Valladolid de los de Abascal, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

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