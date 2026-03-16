Castilla y León consolida la tendencia: la derecha crece nueve puntos y se acerca al 60% del total de votos

Las cifras En Aragón pasó de tener el 47% de los apoyos al 55%, mientras que en Extremadura ha subido 13 puntos en solo dos años.

Las elecciones autonómicas en España reflejan una tendencia hacia la derechización, con la derecha alcanzando cerca del 60% del apoyo electoral. En Castilla y León, los partidos de derecha sumaron el 58% del voto, un aumento de nueve puntos respecto a las elecciones anteriores. Aragón y Extremadura también han visto incrementos similares. Este fenómeno es parte de un movimiento global hacia el populismo de derecha. Según expertos, el desgaste del gobierno de Pedro Sánchez y el malestar económico han favorecido a la derecha, que ha sabido captar a votantes jóvenes a través de las redes sociales y el espacio digital.

Cada elección autonómica demuestra una tendencia nacional: España se está derechizando. En los últimos comicios, la suma de los partidos de derechas se llega a acercar al 60% del apoyo, frente al 40% de las izquierdas.

Castilla y León ha sido la última comunidad autónoma en confirmar el avance electoral de la derecha. Juntos, los cuatro partidos del ala de la derecha han conseguido aglutinar el 58% del voto: el PP ha obtenido el 35,47%, Vox el 18,92%, SALF (Se Acabó la Fiesta) el 1,4% y Por Ávila (XAV) el 0,91%.

Son nueve puntos más que en las pasadas elecciones, cuando alcanzaron el 49%. Toni Aira, profesor de comunicación política de UPF-BSM, explica que una de las razones de este ascenso es que "hay una parte del voto contestatario que se ubica más a la derecha que no a la izquierda".

Lo mismo pasó en Aragón el pasado febrero. En esa comunidad, la derecha sumó ocho puntos a su porcentaje de voto, pasando del 47 al 55% de los apoyos. En diciembre, se dio un ascenso todavía más marcado en Extremadura. El 60% de los electores prefirió a la derecha, elevando en 13 puntos su resultado en solo dos años.

Causas de la 'derechización'

España es reflejo de un movimiento global. "Hace tiempo que la ola internacional lleva una movilización nacional populista de formaciones más a la derecha", comenta Aira. El profesor de Sociología de la UCM, Ignacio Urquizu, apunta también a que la izquierda arrastra el desgaste de ocho años de Gobierno. "En estos momentos, el gobierno de Pedro Sánchez no es el más popular del mundo", comenta.

En Castilla y León, la izquierda solo ha conseguido un tercio del voto y en Aragón y Extremadura se mueve alrededor del 40% (41% y 39% respectivamente). Ya no convence a las clases populares que sufren los efectos económicos de crisis sucesivas (la financiera, la sanitaria o las provocadas por las guerras).

En ese malestar, la derecha pesca votos y, en particular, la ultraderecha. Como sostiene Aira, "se ha especializado en explotar ese malestar". Además, ha encontrado en los jóvenes un público potencial, gracias especialmente a las redes sociales. "Hay formaciones que juegan mejor la liga del algoritmo mejor que otras" y las campañas que cada vez más se juegan en el espacio digital, sentencia el profesor de la UPF-BSM.

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