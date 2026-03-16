Abascal anuncia la intención de Vox de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón: "Hay que acordar medidas concretas"

Los detalles El líder de Vox asegura que, si llegan a un acuerdo programático con el PP, entrarán en los gobiernos de estas tres regiones. Además, deja claro que el partido "está muy vivo" y "está creciendo".

Santiago Abascal ha reafirmado la intención de Vox de formar parte de los gobiernos en Castilla y León, Extremadura y Aragón, buscando una negociación "medida a medida". Tras las elecciones, donde Vox mejoró sus resultados, Abascal enfatizó que el partido exige representación en los ejecutivos autonómicos, contradiciendo las afirmaciones de Feijóo sobre su falta de interés en gobernar. Abascal insistió en que las conversaciones deben centrarse primero en medidas concretas antes de discutir cargos. Destacó que Vox ha superado su techo electoral en Castilla y León y que el partido sigue creciendo, a pesar de las críticas.

Santiago Abascal ha dejado clara la intención de Vox de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón, dejando claro que quieren una negociación "medida a medida".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa tras las elecciones del domingo, en las que Vox ha mejorado sus resultados respecto a los comicios de 2022 al lograr un procurador más. El partido sigue así el camino emprendido tras los procesos electorales en Extremadura y Aragón: al aumentar su fuerza, han exigido representación en los ejecutivos autonómicos.

"Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere asumir el desgaste, que no tiene valor y que sale corriendo. Tengo que decirle que sí, que Vox tiene que gobernar en las tres regiones", ha indicado el dirigente del partido de extrema derecha.

No obstante, Abascal ha insistido en que primero deben hablar de "medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías" y después abordarán "los sillones". "No vamos a hablar de posiciones en los gobiernos hasta que no esté claro que podemos ponernos de acuerdo en un cambio de rumbo y en un programa de gobierno", ha destacado.

Además, ha asegurado que el partido "ha roto su techo electoral" en Castilla y León destacando que, pese a que desde 2020 no hace otra cosa que escuchar que Vox va a morir, lo cierto es que "está muy vivo y va a seguir creciendo".

La campaña electoral de Castilla y León se ha desarrollado con las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón de fondo, y ambas carecen de avances. Vox y el PP ya han gobernado en coalición en estas tres regiones, pero los de Abascal rompieron los ejecutivos en 2024, por las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

Feijóo pide responsabilidad a Vox para cerrar pactos

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a la "responsabilidad" y "madurez" de Vox para cerrar pactos en Extremadura y Aragón, ya que, según ha afirmado "existe la alternativa numérica y no puede fallar la alternativa política". Es más, ha advertido de que ya "fallaron" a la gente en las generales de julio de 2023 y no pueden "volver a hacerlo".

"Los españoles están dibujando la parte del cambio que le corresponde, los votos, y a los partidos nos corresponde el resto, las ideas, el programa, la política y la responsabilidad. No podemos convertir la esperanza en frustración y no podemos convertir la ilusión en orfandad", ha exclamado.

Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, que ha analizado los resultados en Castilla y León. A su llegada a sede nacional el PP, Alfonso Fernández Mañueco ha sido recibido con una fuerte ovación de sus compañeros de partido.

Mañueco apunta que el documento que firmó con Vox en 2022 es una "buena base" para el diálogo

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, se ha pronunciado también sobre la relación con Vox, señalando que el PP ha recibido el "encargo" de dialogar con el resto de fuerzas políticas, si bien él no lo hará con el PSOE, a la vez que ha señalado que una "buena base" para iniciar negociaciones con el partido liderado por Abascal sería el documento que firmó en 2022 para formar un gobierno de coalición.

Mañueco ha asegurado que, tras la victoria, solo ha recibido un mensaje del procurador de 'Por Ávila' y, al ser cuestionado por la eventual entrada de Vox a su próximo Ejecutivo, ha insistido en que lo mejor para su tierra es "un gobierno en solitario", tal y como ha venido repitiendo en la campaña electoral tras la experiencia de la coalición con el que fuera vicepresidente Juan García-Gallardo.

A su juicio, lo importante respecto del futuro de Castilla y León es ser capaz "de construir un proyecto" para los habitantes de la región pues "no se trata de sentarnos en el gobierno o no". "Tenemos que hacer un proyecto de futuro y, por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace cuatro años entre el PP y Vox", ha dicho en alusión al pacto que firmó entonces con el dirigente de Vox García-Gallardo, por el que accedió al gobierno regional con tres consejerías y una vicepresidencia.

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