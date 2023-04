Bárbara Rey no había acabado bien con Enrique Martín Maqueda después de que él la acosase durante las grabaciones de 'Palmarés', pero aún así decidió trabajar con él en 'Me siento extraña'. Era su primera película como director y trataba sobre la relación entre dos mujeres, una vedette y una pianista, interpretadas por Bárbara Rey y Rocío Dúrcal. La actriz explica que le "pareció importante para el colectivo".

"'Me siento extraña' no fue la primera película española en tratar una relación entre dos mujeres, pero sí fue la más relevante y fue una de las más taquilleras de su año", cuenta la historiadora y periodista Raquel Piñeiro. Para José Manuel Parada "fue una película creada para producir escándalo y Martín Maqueda estaba pensando en la taquilla y no en normalizar las relaciones homosexuales entre mujeres", dice Parada.

La película fue todo un éxito de taquilla con un resultado desigual para las carreras de sus protagonistas. Bárbara Rey ya era la diva del destape y la película no supuso un cambio en su carrera, mientras que la cantante no volvió a hacer más películas. Dúrcal renegó posteriormente de su participación en la cinta y llegó a avergonzarse, algo que Bárbara Rey achaca a la influencia de su marido, Junior, que llegó a decir que la escena de sexo no estaba en el guion.

La vedette explica además la razón por la que se dijo que la cantante había estado descuidada, mientras que ella quedaba mucho mejor en la película. "Lo que pasa es que Rocío, según se publicó, tuvo un accidente y se rompió la mandíbula saliendo de la bañera, entonces ella no podía hablar y hubo que hacer muchas escenas en las que ella aparecía de escorzo". Aquel accidente dio mucho que hablar y hasta años después se rumoreó con un posible maltrato. “Ella me contó lo que verdaderamente le había ocurrido y yo nunca en la vida lo hice público, ni lo conté, ni lo contaré jamás”, dice Rey.

Después de caer en el olvido durante unos años, 'Me siento extraña' se convirtió en una película de culto para el colectivo. Quique Jiménez ’Torito’ comenta que fue muy importante para el movimiento LGTBI en Europa.