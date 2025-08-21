Munárriz, sobre los pagos de Tragsa e Ineco a Jéssica: "Esto es un aperitivo de un otoño que va a ser muy complicado para el PSOE"

El periodista ha indicado que, siendo este uno de los "casos de corrupción que afectan al Gobierno que menos entidad tiene", se ha convertido en uno de los que cuenta con una mayor capacidad de penetración social.

Las empresas públicas Tragsa e Ineco pagaron casi 44.000 euros a Jéssica Rodríguez, exnovia del ministro José Luis Ábalos, aunque ella misma reconoció que nunca llegó a ir a trabajar. Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso laSexta, por la que el juez Ismael Moreno, que lleva el llamado 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, incorpora a la causa los informes requeridos a ambas empresas.

Ángel Munárriz ha reaccionado en Al Rojo Vivo a esta información, destacando que le parece curioso cómo este, "siendo uno de los casos de corrupción que afectan al Gobierno que menos entidad tiene", ha logrado tener una capacidad de penetración social increíble.

Un hecho que cree que se debe a que todo el mundo entiende lo que es "la apropiación indebida de una administración para colocar a alguien próximo a ti", es decir, todo el mundo sabe "lo que es el enchufe".

Por tanto, ha indicado que esta es una parte "extremadamente dañina" para el PSOE en esta materia. "Esto es un aperitivo de un otoño que va a ser muy complicado para el partido", ha asegurado.