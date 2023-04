'Una vida Bárbara', la serie documental sobre la vida Bárbara Rey, no podía obviar uno de los episodios más sonados de su vida amorosa que fue cuando confesó hace no muchos años que había vivido una noche de amor con Chelo García-Cortés. Ahora, las protagonistas cuentan los detalles de aquel encuentro en el segundo episodio de la docuserie que emite cada miércoles Antena 3 y revelan que no estaban solas, sino que eran cinco personas.

Chelo García-Cortés y José Manuel Parada eran periodistas y formaban una pareja moderna en la época en la que Bárbara Rey estaba en Barcelona haciendo el espectáculo de variedades 'Barcelona es Bárbara' después de haberse convertido en uno de los personajes más conocidos de la televisión en España. Era 1978 y la artista no pasaba por su mejor momento profesional ni personal, ellos fueron a hacerle un reportaje y a partir de ahí, poco a poco, surgió una amistad. "Nos gustaba protegerla, cuidarla y yo creo que ella necesitaba alguien que le diera una compañía auténtica, de verdad", explica Parada.

Chelo García-Cortés explica que conectó rápidamente con ella: "Vivimos cosas con Bárbara, en el teatro, de su soledad, de su infancia que te acerca a la persona. Y aunque mi infancia no tenía que ver con la suya, sí éramos muy paralelas". Ambas empezaron a compartir confidencias y la periodista llegó a enterarse de la relación con el rey.

Bárbara había comenzado a tontear o salir con un actor argentino que llegó con una compañía de teatro a Barcelona y junto a otro actor y la pareja de periodistas, decidieron pasar juntos la Nochevieja. "Yo no había tenido ninguna relación con ninguna mujer, ni me lo había planteado. Estaba muy enamorada de Parada", dice García-Cortés mientras cuenta con los dedos de una mano las personas con las que compartieron esa noche: "Estábamos José Manuel Parada, un actor argentino, un actor catalán, María (nombre real de Bárbara Rey) y yo. Cinco personas".

"Yo no sé como se lió la cosa, pero terminamos los cinco...", cuenta la vedette sin llegar a terminar la frase. Su amiga y periodista explica que no fue algo premeditado, si no que surgió sin más "como surgen las cosas que no están previstas". "Estaba sucediendo algo que yo, desde luego, no me había propuesto", añade.

Bárbara Rey describe un poco más la situación: "De pronto me encuentro allí con Chelo y este chico actor que yo acababa de conocer, ahí como en medio de nosotras" y aclara que ella no especificó nunca que fueran solo dos: "Nunca he dicho de dos, porque la noche de amor nos independizamos del grupo porque tampoco nos prestaban mucha atención", cuenta.

La actriz continúa dando detalles, pero sin entrar demasiado en materia y sin terminar las frases que dice. "Si eso era una orgía, a mí no me....bien lo hemos pasado bien pero...", dice. Y finalmente zanja bruscamente el tema "que ya está, se ha terminado tanto dar detalles...".

De la historia de la noche de amor entre Chelo y Bárbara, sin embargo hay un dato que no coincide y es si fue una sola noche como sostiene Bárbara Rey o si fueron varias como afirma la periodista. "Luego Chelo ha contado que hemos tenido más de una noche pero tú sabes que no es cierto", dice sonriendo la protagonista de la serie. Y Chelo García-Cortés decide darle la razón para no entrar en polémica: "Vamos a dejarlo en una, no coincidimos en las noches, no pasa nada".