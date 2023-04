Alain Delon ha sido uno de los hombres más atractivos de todos los tiempos y en los años 70 estaba en pleno esplendor de su carrera. Fue entonces cuando Bárbara Rey conoció a su mito de la infancia y empezaron a salir, la actriz ha contado los detalles en 'Una vida Bárbara'.

En la serie documental que puede verse en ATRESplayer PREMIUM, la actriz Bárbara Rey ha contado que soñaba que Alain Delon sería su novio desde que a los 12 años le vio en la película 'El tulipán negro', pero aclara que era un sueño era de lo más inocente. "Soñaba que iba con él a una isla que hay frente a la playa de Mazarrón a merendar con un mantel de cuadros que yo extendía y sacaba filete empanado, tortilla y morcilla de Totana. No soñaba ni con un beso ni nada porque era muy niña". Quién le iba a decir a ella que años más tarde la casualidad la llevaría a encontrarse con él durante un paseo por Madrid en 1975.

Tal y como ha contado Bárbara y como ha confirmado su hermana Petra, ambas caminaban por Madrid cuando vieron unos camiones de rodaje y Bárbara que ya estaba metida en el mundo del espectáculo se acercó para verlo. Así acabaron al lado de Alain Delon y Petra cuenta lo nerviosa que se puso y la entereza de su hermana cuando le dijo "que está ahí Alain Delon". En esa época, la actriz de 25 años ya era conocida. Fue el año en el que triunfó con su especial de Nochevieja y, tal y como han confirmado muchos testigos en la docuserie, la joven no pasaba desapercibida allá dónde iba. Al verla, el actor se fijó en ella y la invitó junto a su hermana a tomar un té en su caravana. Fue entonces cuando le pidió "todos los teléfonos habidos y por haber" y ella confiesa que estaba "que no se lo creía".

La pareja despertó una gran expectación y no podían ir a ningún sitio sin que les persiguiera una nube de fotógrafos. La actriz recuerda una de aquellas citas en la que fueron al Café de Chinitas de Madrid y acabaron saliendo del local a toda prisa y sin cenar porque el actor se indignó con el acoso de los fotógrafos. Rey niega que ella hubiera llamado a la prensa como se dijo en aquel momento. La vedette se indigna también que se valore tanto esa relación por lo que él era haciéndola de menos a ella: "¿Qué pasa que yo no valía nada?". Aún así la relación no llegó más lejos porque, según reconoce la de Totana, tampoco saltaron chispas entre ellos: "Tuve mucho aprecio, mucho cariño y le veía tan guapo que me quedaba embelesada mirándole, pero nunca tuve yo esa pasión por él", reconoce.