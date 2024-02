Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) van a continuar navegando por la nueva etapa de sus vidas en la que se enfrentan a sus renovadas carreras laborales, a las amistades de siempre y a otras relaciones nuevas y a viejos amores. La confirmación de la tercera temporada de 'And just like that' llegaba en verano, pero con el retraso por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood lo más probable es que el estreno sea más tarde de lo esperado.

De momento no se han anunciado nuevas incorporaciones, ni se ha confirmado si volveremos a ver John Corbett como Aidan después de que él y Carrie decidieran aplazar su relación, mientras él se ocupaba plenamente de sus hijos. Lo más probable es que volvamos a ver al reparto principal retomando sus papeles aunque todas las noticias apuntan a que habrá una ausencia destacada.