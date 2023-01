Sarah Jessica Parker ha revolucionado al público de 'And just like that' y de 'Sexo en Nueva York' con unas imágenes en la que se puede ver a la protagonista Carrie Bradshaw caminando de la mano de Aidan (John Corbett) por en medio de una calle de Nueva York. "Shhh. No se lo digas a nadie" es la frase que acompaña unas fotografías que han servido para confirmar la noticia del regreso filtrada en verano, solo unos meses después de la renovación de la serie por una segunda temporada.

La primera entrega de 'And just like that' nos dejaba a una Carrie Bradshaw empezando a recuperarse de la pérdida de Mr. Big y que parece dispuesta a volver a ilusionarse en el amor. Eso parecía después del beso que se da en el ascensor con Franklyn (Iván Hernández), el productor de su podcast. Habrá que esperar al estreno o, al menos, al primer avance para saber a qué da pie ese beso y cómo se desarrollan los acontecimientos para que se produzca el esperado reencuentro.

Sin embargo, no todas las reacciones del público han sido buenas y hay fans que no ven con buenos ojos que Carrie vuelva con un ex, mientras que otras personas opinan que Aidan y Carrie no deberían haberlo dejado. Qué pensarán sus amigas Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) de esta nueva relación. Después de John Preston (Chris Noth), más conocido como 'Mr. Big', con el que Carrie termina casada; la de Aidan es la segunda relación más importante, a pesar de sus idas y venidas.

Carrie y Aidan, una relación de ida y vuelta en 'Sexo en Nueva York'

El buen amigo de Carrie Stanford Blatch (interpretado por el desaparecido Willie Garson) fue quien presentó a la columnista y al diseñador de muebles Aidan Shaw. Su relación comienza después de que la protagonista de 'Sexo en Nueva York' descubra que Mr. Big se ha prometido con Natascha. A Carrie le cuesta olvidar a su gran amor y mientras está con Aidan termina teniendo una aventura con Mr. Big. Ella decide sincerarse y su confesión termina con la ruptura de su relación. Al confesar se produce la primera ruptura.

Más adelante vuelven a encontrarse, descubren que aún hay algo entre ellos y se lanzan de nuevo a una relación que será mucho más seria llegando incluso a vivir juntos y a comprometerse. Sin embargo, una vez más la historia no sale adelante por culpa de la desconfianza. El siguiente encuentro se producirá en la sexta temporada, pero ahí ya no pasa nada entre ellos, él le cuenta que está casado y que tiene un hijo y aunque hablan de quedar para tomar un café y ponerse al día, en realidad no vuelven a verse (al menos en la serie). Y es que aún habrá un último encuentro entre ellos en la segunda película-secuela de la serie. En 'Sexo en Nueva York 2' Carrie y sus amigas viajan a Abu Dhabi y allí en un mercado vuelven a verse, está vez si que quedan para cenar esa misma noche y terminan dándose un beso que provocará una crisis en el matrimonio de Carrie y John.