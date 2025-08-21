Antonio Maestre, indignado con las explicaciones sobre los incendios: "Si la conclusión es que faltan aviones, se está tratando de gilipollas a la ciudadanía"

El periodista ha criticado el modelo del PP en emergencias: recortes, privatización y ausencia de prevención. "Cuando llegan los desastres no hay medios y lo único que hacen es embarrar el debate y eludir responsabilidades".

En Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Maestre ha reaccionado a las palabras de Antonio Sanz, coordinador de Interior y Emergencias del PP, que ha cuestionado la gestión del Gobierno de Sánchez ante los incendios.

Maestre ha recordado que "Antonio Sanz fue delegado de la Junta de Andalucía entre 2015 y 2018. La Ley de Protección Civil española es del 9 de julio de 2015. ¿Quién la promulgó? Mariano Rajoy. Él debería saberlo. Con eso bastaría para que quedara desacreditado para siempre cuando habla de emergencias y protección civil".

El periodista ha denunciado además el patrón de actuación de los populares en materia de emergencias: "Esto sirve para ver cómo ha actuado el PP en cualquier crisis de su competencia. Lo hemos visto con Mazón en el Ventorro, intentando culpar a Teresa Ribera". Y ha añadido: "El PP sigue un patrón: rebajas fiscales a los más ricos, pauperización de los servicios públicos, privatización en manos privadas que solo miden eficiencia y rentabilidad".

Maestre ha advertido de las consecuencias de esa política: "Luego se producen las emergencias y los desastres y, como se han recortado los medios para afrontarlas, lo que hacen es entrar en pánico, embarrar el debate y eludir su responsabilidad".

En su intervención, ha señalado directamente al presidente de Castilla y León: "¿Quién tiene la responsabilidad de fijar los planes de catástrofes en Castilla y León? Mañueco. ¿Quién tiene la responsabilidad de los planes de prevención? Mañueco".

Finalmente, ha respondido a quienes cuestionan la falta de medios aéreos del Estado: "Si lo que deducimos de lo que está pasando es que no hay suficientes aviones, eso es tomar por gilipollas a los ciudadanos. La Ley de Montes, los planes de prevención y de extinción de incendios son responsabilidad autonómica. Entonces, ya está".