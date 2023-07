Poco antes del estreno de la segunda temporada de 'And just like that' en HBO Max se filtraba la noticia del regreso de Kim Cattrall para un pequeño cameo como Samantha Jones. Su vuelta parecía imposible, pero se ha hecho realidad con unas condiciones que hemos conocido ahora. La propia actriz ha hablado de su decisión en un programa de televisión.

Cattrall asistía como invitada al programa 'The View', en el que una de las presentadoras es la también actriz Woopi Goldberg, para presentar su nueva serie para Netflix 'The Glamourous'. En ella, la actriz de 66 años interpreta a Madolyn Addison, una exmodelo dueña de un emporio del sector de la belleza y el maquillaje. En su búsqueda de mejoras para la empresa se encuentra con Marcus, un descarado joven apasionado del mundo del maquillaje y decide contratarle para que aporte nuevas ideas al negocio. Cattrall ha comentado con las presentadoras de 'The View' la importancia que tiene en la ficción la diversidad y la inclusión y ha dicho que está encantada de trabajar con intérpretes jóvenes que aportan una energía diferente.

La conversación pronto llegaba a la pregunta inevitable sobre su participación en la segunda temporada de 'And just like that', después de haber dicho que no quería volver al personaje de Samantha. La actriz dijo que fue "interesante recibir la llamada de un directivo de HBO preguntándole 'qué podemos hacer'". Y ella entonces respondió: "Déjame poner me creativa". Ella misma ha explicado que su requisito fue que Patricia Field, la histórica diseñadora de vestuario de 'Sexo en Nueva York', fuera la encargada de vestir a Samantha Jones para el cameo. Field no forma parte del equipo de 'And just like taht', pero sí que viste al personaje de Kim Cattrall en su nueva serie para Netflix.

Sin embargo, es difícil de creer que esa fuera la única condición para su regreso a la secuela de 'Sexo en Nueva York' después del sonado enfrentamiento público que tuvo con Sarah Jessica Parker. De hecho, 'Page Six' ha contado que según ha revelado un testigo hubo otras dos condiciones. Una fue no tener que actuar con las protagonistas de la serie y excompañeras y la segunda no tener contacto con el showrunner Michael Patrick King.

De lo que no hay información, de momento, es de la cuantía que habrá cobrado por el cameo que dura apenas unos minutos y que, por lo que se sabe, consiste en una escena en la que Samantha habla por teléfono con Carrie para solucionar sus diferencias en la ficción. Habrá que esperar para saber si esto será premonitorio y se trasladará a la realidad abriendo la puerta a un regreso definitivo del personaje a una posible tercera temporada.