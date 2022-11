Vuelve a Netflix la serie sobre la corona británica y el reinado de Isabel II con una quinta temporada que se adentra en los años 90. En una serie como 'The Crown' que abarca un periodo histórico tan amplio, desde los años 40 hasta los tiempos modernos, es inevitable abordar el cambio del aspecto físico de los personajes por cuestiones de edad. Para ello, hay varias maneras de hacerlo desde utilizar el maquillaje y el vestuario como hacían en 'This is us', a aprovechar los propios cambios de los protagonistas como pasa en 'Stranger Things', que lo tiene más fácil porque sus actores comenzaron muy pequeños y simplemente se muestran sus crecimiento. En el caso de 'The Crown' se decidió ir cambiando de actores cada cierto tiempo para mostrar las diferentes etapas de madurez de los personajes. Y en la quinta temporada se renueva el elenco al completo.

La serie se adentra en una nueva década y, además de mostrar a unos protagonistas más mayores, el reparto tendrá también nuevas incorporaciones para dar vida a un nuevo primer ministro, en sustitución de Margaret Thatcher, a nuevos amigos, familiares, amantes y también a dos periodistas que serán importantes en la guerra mediática en la que se convierte el matrimonio de Carlos y Diana. Los principales protagonistas han contado en un rueda de prensa internacional cómo ha sido el rodaje y sus impresiones de cara al estreno y desde AhoraQuéSerie hemos podido asistir.

Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Dominic West, Elizabeth Debicki y Jonny Lee Miller han asegurado ante los medios que están "ansiosos y emocionados" por el estreno. Todos han coincidido en destacar el altísimo nivel de producción de la serie de Netflix, la profesionalidad de todos y cada uno de los departamentos y la cantidad de detalles que hacen de 'The Crown' una gran serie. De hecho en estos momentos se encuentran rodando la siguiente temporada, la sexta, y la propia Staunton ha dicho que el día del estreno estará rodando. Sobre el cuidado de los detalles en el rodaje, la actriz ha destacado la escena de un desayuno que rodó ayer: "No te puedo dar los detalles, pero era absolutamente maravilloso". Y ha añadido que en ningún departamento se descuidan las cosas simplemente porque no se vayan a ver o alguien no se vaya a dar cuenta. En general todos estaban de acuerdo en lo potente que es la puesta en escena e incluso Jonathan Pryce, que interpreta al duque de Edimburgo ha bromeado con que "el palacio falso de la serie es mejor que el real".

Además, la actriz Leslie Manville que se mete en la piel de la hermana de la reina, la princesa Margarita, ha explicado cómo departamentos como el de maquillaje, peluquería y vestuario completan el trabajo de los actores: "Pude empezar a ser Margarita cuando comencé a trabajar con ellos. Estás por tu cuenta creando un personaje y entonces se ensamblan todas las capas con esos departamentos", ha dicho.

Pero como no todo puede ser solo la puesta en escena, los actores han hablado también de la trama, de los guiones y de una temporada que está rodeada de polémica. Tanto Imelda Staunton, como Dominic West han destacado el trabajo de investigación previo que resulta fundamental para el trabajo de los actores. La actriz que da vida a la reina cree que interpretar una década complicada como esta es incluso mejor para ellos: "Soy afortunada porque estamos mirando en sus vidas cuando eran muy difíciles. Y como actor tienes muchas más cosas que hacer y es extremadamente satisfactorio". Además, Manville incluso le resta importancia a los hechos reales porque "se trata más de lo que sienten y piensan estas personas". Para ella es importante que se humanice a los personajes."“Lo genial de nuestros guiones es que puedes poner el foco en lo que cualquiera de los personajes sienten".

Pryce, Manville y West también han hecho referencia al trabajo de los 'coaches' y los asesores que les han ayudad a captar tanto la voz, como los movimientos o la postura corporal. Tal y como cuentan han tenido que aprender una forma de acercarse a la gente o en el caso de Manville de coger el cigarrillo y de fumar. Elizabeth Debicki será quien interprete en esta temporada a Lady Di y ella también asegura que le ha ayudado mucho estudiar los movimientos, las interacciones y el lenguaje corporal en vídeos inéditos. "Mucho de interpretar a estos personajes es un desafío y es satisfactorio".

El estreno de los nuevos episodios será apenas dos meses después de la muerte de la reina y Pryce cree que ese hecho "afectará a la percepción" aunque confía que los números serán mejores. "Cuando murió la reina, las cifras de visitando aumentaron y creo que la gente disfrutará viéndola de nuevo". Pryce también ha explicado que este papel ha influido en su percepción de la familia real y en sus sentimientos hacia ella: "No los ha cambiado, pero los ha reforzado", ha dicho. En concreto sobre su personaje ha tratado de "ver más allá del hombre que reflejaban los titulares".

Imelda Staunton es la reina Isabel

En la quinta temporada, la monarca británica se enfrenta a una de las peores crisis de la monarquía tanto en el plano personal como en el político. En la década de los 90, por primera vez comienza a cuestionarse el papel de la realeza en Reino Unido. Un escrutinio público al que tiene que hacer frente Isabel II mientras que en el plano personal los matrimonios de sus hijos se desmoronan y, en concreto, Carlos y Diana protagonizan una guerra mediática que no ayuda a mejorar la imagen de la corona. La actriz Imelda Staunton afronta este papel tomando el testigo de Claire Foy y Olivia Colman, tras una amplia experiencia en teatro, cine y televisión y después de su mítico personaje de Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter.

Jonathan Pryce interpreta al príncipe Felipe

El duque de Edimburgo sigue sin bajar el ritmo pese a su avanzada edad. Para esta nueva etapa del consorte de la reina el actor elegido ha sido Jonathan Pryce que, al igual que Staunton, tiene una larga trayectoria como actor. Siempre curioso, el príncipe Felipe encuentra nuevos intereses y después de abandonar el polo se apasiona por el mundo de la equitación. Una actividad que comparte con un grupo de amigos entre los que está Penny Knatchbull, la mujer de su ahijado.

Jonny Lee Miller da vida a John Major

Con el cambio de década y la salida del gobierno de Margaret Thatcher, en la quinta temporada veremos a un nuevo primer ministro. Se trata de John Major y será interpretado por el actor inglés Jonny Lee Miller ('Trainspotting' 1996 y 2017). En esta ocasión no se ve el relevo, puesto que el líder del partido conservador lleva ya un tiempo en el cargo y mantiene una cordial relación con la soberana. Además de lidiar con el gobierno de un país en recesión, el primer ministro es consciente de la crisis de imagen de la monarquía que puede estallar bajo su mandato.

Lesley Manville será la princesa Margarita

Atrás queda la alocada juventud de la impetuosa hermana menor de la reina que ya tiene 60 años y se encuentra más asentada. Además las dos hermanas mantienen ahora una relación más cercana hasta que el recuerdo de una mor el pasado lleva a Margarita a reflexionar sobre una vida que le fue negada. La actriz Lesley Manville habla de los "pequeños dramas silenciosos" que veremos en esta temporada junto a las "grandes historias épicas".

Dominic West interpreta al príncipe Carlos

En la nueva temporada veremos un Carlos atrapado tanto en su matrimonio como en su papel como heredero de príncipe de Gales, en un momento en el que se siente con energía para modernizar una monarquía en horas bajas. "La gran tensión que se ve en esta temporada, sobre la que Peter ha escrito, es entre esta perspectiva de los años 50 sobre la monarquía y sobre la vida pública y el matrimonio y la época moderna y cómo chocan", dice Dominic West. "Diana representa realmente la época moderna y Carlos está como atrapado entre las dos". West, que toma el relevo de Josh O'Connor, ha participado en las adaptaciones televisivas de Shakespeare 'Ricardo III' y 'Suelo de una noche de verano', y es conocido por sus papeles en 'The Wire' (HBO) y 'The Affair' (Showtime).

Elizabeth Debicki da vida a la princesa Diana

Pese a los intentos por mostrar lo contrario, el matrimonio de Carlos y Diana está más que roto y la soledad y la desesperación de la princesa se hacen cada vez más evidentes, especialmente después de que su hijo William se vaya a la escuela. Diana encontrará entonces la forma de hacerse dueña del relato y dar su versión de lo que pasa como una forma de recuperar el control. Después de Emma Corrin, la actriz australiana Elizabeth Debicki será quien de vida a Lady Di. Además de en la película 'El gran Gatsby' (2013), la actriz ha aparecido también en 'Operación U.N.C.L.E' o 'Guardianes de la Galaxia Vol.2', entre otros títulos.

Senan West es el príncipe Guillermo

El hijo mayor de Carlos y Diana y segundo en la línea de sucesión al trono adquiere algo más de protagonismo en esta nueva temporada. Con casi 13 años está a punto de entrar en la escuela de Eton. El pequeño debe lidiar con la evidente hostilidad entre sus padres y se va acercando a su abuela, la reina. Además, como curiosidad el joven actor ha coincidido en el que es su primer papel con su padre Dominic West y ambos han interpretado el papel de padre e hijo también en la ficción. En la ruedad de prensa de presentación de la serie, Dominic West ha comentado que la experiencia de trabajar con su hijo ha sido emocionante, pero también complicada en algunas ocasiones. La ventaja, según ha explicado, ha sido a la hora de mostrar un contacto cercano, mucho más fácil si hay un vínculo.

Olivia Williams interpreta a Camilla Parker Bowles

Camilla sigue siendo el gran poyo de Carlos, a pesar de que está casada con Andrew Parker Bowles. Sin embargo, eso empezará a cambiar porque el foco se centra cada vez más en la vida personal del príncipe de Gales. "Camila pasa de ser una 'amiga íntima' de Carlos a ser objeto de escrutinio de los medios de comunicación", ha explicado Williams a Tudum. Además de en teatro y en cine con papeles en títulos de los 90 como 'Rushmore' y 'El sexto sentido', la actriz inglesa ha destacado también con su interpretación en 'An Education' y 'El escritor' o con papeles regulares en 'Dollhouse' y 'Counterpart'.

Marcia Warren es la reina madre

A sus 90 años, la reina Isabel se siente con fuerza y espera que se mantenga la tradición de que se le consulten todos los asuntos. Para la reina madre el avance de la modernidad supone que la televisión por satélit le permite ver telenovelas. La actriz más veterana del elenco cuenta con una impresionante trayectoria.

Claudia Harrison da vida a la princesa Ana

La única hija de Isabel II acaba con un matrimonio definitivamente roto y se divorcia de Mark Phillips. Pero antes de que el papeleo esté zanjado, ella se fija en Tim, el ayudante de su madre. Ana sigue manteniendo una relación especial con su amigo Carlos, de quien le impresiona su pasión por el cambio.

James Murray es el príncipe Andrés

Como vemos, los problemas matrimoniales no van a ser una exclusiva de Carlos y Diana. Cada uno de los hijos de Isabel II atraviesa su propia crisis marital. La relación entre Andrés y Sarah Ferguson también está dando sus coletazos y la situación es especialmente difícil para la reina. El actor inglés ha desarrollado prácticamente toda su carrera en televisión y cuenta con papeles en cerca de una docena de títulos.

Sam Woolf interpreta al príncipe Eduardo

El más pequeño de los hijos de la reina es el que de momento no va a dar quebraderos de cabeza a su madre. Aún no se ha casado y de momento, asiste a los múltiples dramas que afectan a su familia. Su papel en 'The Crown' es su papel más importante hasta el momento.

Natascha McElhone es Penny Knatchbull

La esposa del ahijado del príncipe Felipe, Norton, forma parte de la familia desde hace mucho tiempo. Golpeada por la tragedia, quedará devastada y a la deriva y encontrará como vía de escape su interés en los carruajes antiguos y el vínculo con la pandilla de amigos del príncipe Felipe. Conocida, sobre todo, por su papel en 'El show de Truman' McElhone ha participado en televisión en títulos como 'Californication' o 'Sucesor designado'.

Andrew Steele es Andrew Morton

El periodista Andrew Morton intenta profundizar en la sospecha de que la vida de Diana no es el cuento de hadas que la gente cree. Él sabe que ella no puede expresarse abiertamente y poco a poco tratará de encontrar una conexión indirecta para cuidadosamente abordarla y conseguir que cuente su historia al mundo.

Salim Daw interpreta a Mohamed al-Fayed

El millonario empresario egipcio Mohamed al-Fayed busca una buena posición social, además de crear un gran imperio que pasa por la compra del Hotel Ritz de París y también de Harrods en Londres. Para formar parte de la élite, al-Fayed tratará de obtener la aprobación y la cercanía de la familia real británica.

Khalid Abdalla es Dodi Fayed

El hijo mayor del empresario egipcio colabora con su padre antes de convertirse por su cuenta en productor de cine. Con el despegue de su carrera, su intención es trasladarse a Los Ángeles. 'United 93', 'The Kite Runner'o 'Moon Knight' son algunos de los títulos de la carrera del actor egipcio-británico.

Prassanna Puwanarajah da vida a Martin Bashir

El actor, director y escritor inglés ya interpretó al periodista que obtuvo la entrevista exclusiva con Lady Di para la BBC en la película de 2013 'Diana', con Naomi Watts. Ahora repite papel en la serie de Netflix que muestra cómo el ambicioso reportero trata de obtener la entrevista que podría convertirse en la primicia de la década, haciendo todo lo que sea necesario.

Humayun Saeed es Hasnat Kahn

El actor originario de Pakistán se mete en la piel de este cirujano cardiovascular que establecerá una gran conexión con la princesa de Gales a la que conoce en el hospital porque ella es amiga de la mujer de uno de sus pacientes.