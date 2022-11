Si hay un vestido que habla por sí solo ese es el conocido como 'vestido de la venganza' que Diana de Gales se enfundó en 1994 y cuya recreación veremos en la temporada 5 de The Crown a partir del 9 de noviembre. Netflix ha publicado las primeras imágenes de Elizabeth Debicki luciendo el famoso look y, por si no la conoces, a continuación te contamos la historia. El estreno de la quinta temporada de 'The Crown' está siendo probablemente el más agitado de la serie de Netflix hasta ahora. La trama se adentra en los 90, una época mucho más cercana para el público y especialmente complicada para la monarquía británica.

Desde que se anunció la fecha del estreno y conforme se han conocido detalles de los nuevos episodios se han sucedido las declaraciones de personas cercanas a los miembros de la familia real británica criticando la ficción. En la temporada anterior, en la que entró en escena por primera vez Diana de Gales y daba comienzo el complicado matrimonio con el príncipe Carlos ya se llegó a reclamar que Netflix aclarase que la serie era ficticia. Ese explicación no se incluyó entonces, pero sí se añadió en la descripción que acompaña al tráiler de la temporada publicado en YouTube. De momento, no sabemos si también aparecerá al comienzo de los episodios.

La intrahistoria del 'revenge dress'

El famoso vestido negro más corto de lo que marca el protocolo de la casa real británica, de un color únicamente indicado para el luto y con un generoso y favorecedor escote es uno de los muchos looks de Lady Di que aún siguen dando que hablar 25 años después de su muerte. Sin embargo ese se trata de un vestido muy significativo y por eso no podía faltar en los nuevos episodios de la serie. Amy Roberts y Sidonie Roberts dirigen el equipo de vestuario que ha recreado la prenda que en su día diseñó Christina Stambolian y han explicado el simbolismo que encierra: "Indica la muerte de algo y el comienzo de otra cosa nueva". Una transformación a lo ave fénix que tiene lugar en una pequeña escena del episodio 5 de la quinta temporada cuando el personaje de Lady Di, interpretado por Elizabeth Debicki, sale del coche oficial para llegar a la fiesta de Vanity Fair.

Carlos y Diana aún estaban casados la noche del 29 de junio de 1994 en la que se celebraba en Londres la conocida fiesta benéfica de la revista y a a la que Lady Di no pensaba asistir, pese a estar invitada. El evento coincidía con la emisión de un programa de televisión que pretendía mejorar la imagen del príncipe Carlos, resentida por la guerra mediática en la que se había convertido el fallido matrimonio con Diana de Gales. En la entrevista, el heredero al trono reconoció que fue infiel a su todavía esposa, aunque llevaban varios años separados. Aunque en el momento de la fiesta aún no se sabía lo que Carlos iba a decir, la publicidad del acontecimiento televisivo hizo que Diana rechazase asistir a la fiesta para evitar el mal trago. Al final, dos días antes cambió de opinión.

Sobre la elección del vestido hay diferentes versiones, como que fue una decisión de último momento después de que Valentino anunciase que llevaría un modelo suyo. La cuestión es que el vestido negro llevaba tres años en su armario, pero no había encontrado la ocasión de ponérselo porque era demasiado atrevido. Sea como fuere, Diana de Gales finalmente se presentó con el vestido ante los periodistas que esperaban su llegada y causó un gran impacto en los apenas 30 segundos que duró su aparición desde que se bajó del vehículo y hasta que entró al evento. El título de 'vestido de la venganza' no se utilizó en el momento ni en los años posteriores. Fue en 2013 cuando recibió ese nombre en la subasta de los diez vestidos más reconocibles de la princesa de Gales por parte de la casa Kerry Taylor Auctions. El modelo en cuestión rompía, como hemos dicho, con varias normas del protocolo de la casa real en cuanto a la vestimenta. Primero por el color, ya que el negro está reservado para el luto oficial por miembros de la monarquía o personajes relevantes y, en segundo lugar, porque era demasiado corto y demasiado escotado. En realidad lo que hizo que el vestido pasara a la historia fue una suma de coincidencias, desde el momento a la actitud con la que Lady Di encaró un momento, sin duda, complicado. Se considera que a partir de ese momento se produjo una evolución en el estilo de Diana de Gales y la actriz australiana, Elizabeth Debicki, ha hablado sobre ello: "La princesa Diana era muy innovadora con la moda. Era realmente transgresora. Tomaba decisiones que otras personas no tomaban", ha dicho.