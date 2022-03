'This Is Us' ha sido uno de los dramas del momento desde su estreno. La historia de la familia Pearson (sobre todo de los tres hermanos), contada a través de elipsis temporales mientras les acompañamos en diferentes etapas de su vida, se ganó al fan desde la primera temporada. Y como todo principio tiene un final, el de esta serie nos va a tener con el pañuelo en la mano, a buen seguro, durante buena parte de esta 6ª y última temporada. Como habréis visto en el tráiler y ya sabréis si seguís la serie, la matriarca de los Pearson, Rebecca (Mandy Moore), tiene Alzheimer. Es uno de los últimos grandes dramas a los que tendrán que hacer frente los trillizos Pearson de aquí al último episodio de la serie.

Por cierto, además de en Amazon Prime Video, la serie va a llegar al completo también a Disney+, así que tenéis otra vía más para terminar la serie o engancharos a ella desde el principio. Hasta que baje el telón definitivamente, nosotros vamos a recopilar las 10 curiosidades más sorprendentes de esta serie para que cuando protagonice vuestras conversaciones con amigos o familia podáis dar ese dato que les deje con la boca abierta.

Damos por hecho que estáis más o menos al día de lo que ocurre en la serie pero, por si acaso, os advertimos de que hay algunos mínimos spoilers. ¡Vamos allá!

1.

En un principio, la serie iba a llamarse 'Treinta y seis' reflejando la edad que tenían los tres trillizos en la primera temporada de la serie. Pero a Dan Fogelman, su creador, no le convencía del todo y decidió llamarla por el nombre que todos conocemos hoy,

2.

Otra de las ideas que se desechó en los compases iniciales de la serie era la posibilidad de que en vez de tres hermanos, hubieran sido seis. En los primeros borradores del guion, los Pearson eran seis hermanos que no conocían la existencia de los otros.

3.

En 2018, Sterling K. Brown se convirtió en el primer actor afroamericano en ganar un Emmy como 'Mejor Actor de Serie Dramática', justamente por su papel de Randall Pearson en 'This is Us'. También consiguió el Globo de Oro en 2017. Cuando subió al escenario sus palabras fueron tan emotivas como lo es la propia serie: "Dan Fogelman, tú has escrito un papel específicamente para un hombre negro, que solo puede ser interpretado por un hombre negro. Y lo que me gusta tanto de ahí es que, por fin, me han visto por lo que soy, y que por fin me han apreciado por lo que soy".

4.

Todas las temporadas empiezan de la misma forma: celebrando el cumpleaños de los trillizos Kevin, Kate y Randall. Es ya una tradición cada vez que hay una nueva tanda de episodios.

5.

Chrissy Metz (Kate) ha reconocido que de no ser por la serie estaría viviendo en la pobreza. Apenas tenía dinero para vivir cuando fue a la audición de la serie. Ha reconocido, literalmente, en más de una ocasión que 'This Is Us' "me salvó la vida".

6.

Precisamente, el personaje de Kate está inspirado en la hermana del propio Dan Fogelman. Los dos tienen una relación muy estrecha al igual que mantienen en la serie Kate y Kevin.

7.

La actriz que interpreta a Madison, la mejor amiga de Kate en la serie, es la esposa del creador de la serie en la vida real. Madison empezó siendo un personaje casi episódico pero al final de la cuarta temporada jugó un papel muy importante en la vida de uno de los trillizos. Para la 5ª temporada cobró mucho más protagonismo.

8.

Milo Ventimiglia, que interpreta al padre de la familia Pearson, pidió antes del primer episodio de la serie que le ocultasen los tatuajes y le pusiesen otros diferentes. Es algo que el actor siempre hace. Dice que es una forma de "mimetizarse" más con su personaje al desprenderse de algo tan persona e íntimo como es un tatuaje.

9.

A pesar de ser la actriz que interpreta a la madre de los trillizos, Mandy Moore, es el miembro más joven de todo el reparto. De hecho para transformarla en la versión de su personaje en el presente, tenía que pasar por una sesión de maquillaje que duraba más de tres horas.

10.

Sylvester Stallone aparece en un episodio de la segunda temporada interpretándose a sí mismo y Kate le dice que su padre (Milo Ventimiglia) era un gran fan de todas las películas de 'Rocky'. Un dato tremendamente irónico porque el propio Milo Ventimiglia interpretó al hijo de Rocky Balboa en las películas.