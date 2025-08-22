Mayte Alcaraz, tras la guerra política de PP y PSOE por los incendios: "Creo que aquí, inocente, no hay nadie"

La periodista indica que las Comunidades Autónomas tenían la obligación de hacer "una ley de prevención" que requiere que el Estado establezca una arquitectura jurídica y unos criterios. "El Estado ha reconocido que no lo ha hecho", señala.

Horas después de que Elías Bendodo llamara "pirómana" a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, Pedro Sánchez, así como otros miembros del Gobierno, han respaldado a Barcones. Por su parte, el Partido Popular ha subrayado la condición política y no técnica de Barcones.

"No sé si la llama pirómana por ser mujer", señala Afra Blanco, "o porque el PP y Bendodo no soportan que alguien salga a decirle que mienten". Como indica la colaboradora, Barcones ha defendido a los servidores públicos ya que el PP "ha denunciado, día sí, día también, que los recursos no se estaban desplegando".

Mayte Alcaraz, por su parte, indica que las Comunidades Autónomas tenían la obligación de hacer "una ley de prevención, pero, para ello, la ley de montes exige que el Estado establezca una arquitectura jurídica y unos criterios para hacer esa ley". "El Estado ha reconocido que no lo ha hecho", añade.

"Creo que aquí, inocente, no hay nadie", indica la periodista. Alcaraz considera que cada vez que hay "una calamidad" en nuestro país, hay partidos políticos, "y en eso creo que la izquierda es absoluta maestra", que intentan aprovecharlo.