Hacer 'balconing' desde un dron, la nueva y arriesgada moda que circula por las redes sociales

Se trata del balconing de siempre, pero profesionalizado: ahora usan drones de grandes dimensiones para, desde él, tirarse a una piscina. En este vídeo podemos ver algunos ejemplos de esta peligrosa moda.

El famoso y conocido reto viral del 'balconing' de toda la vida parece haberse profesionalizado. Ahora lo hacen con drones. Usan un dron de grandes dimensiones para lanzarse a una piscina.

Tal como podemos ver en este vídeo, un joven está agarrado fuertemente a un dron para intentar lanzarse a una piscina que tiene bajo sus pies, y el fuerte sonido del aparato apenas deja oír las risas de sus amigos, que presencian la escena desde el borde de la piscina.

El dron sube varios metros sobre el agua, y el peligro y la imprudencia son máximos, ya que el dron sube varios metros sobre el agua: no solo por poder caer fuera de la piscina, sino porque el propio dron puede tener un fallo mecánico y causar heridas graves a quien lo maneja.

Pero la de este joven no es un caso aislado: es la nueva moda viral que circula por las redes. Cada año, los accidentes aumentan por culpa del 'balconing'. ¿Pasará lo mismo ahora con esta nueva y arriesga moda?