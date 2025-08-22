Ahora

Reto viral

Hacer 'balconing' desde un dron, la nueva y arriesgada moda que circula por las redes sociales

Se trata del balconing de siempre, pero profesionalizado: ahora usan drones de grandes dimensiones para, desde él, tirarse a una piscina. En este vídeo podemos ver algunos ejemplos de esta peligrosa moda.

Un joven haciendo 'balconing' desde un dron

El famoso y conocido reto viral del 'balconing' de toda la vida parece haberse profesionalizado. Ahora lo hacen con drones. Usan un dron de grandes dimensiones para lanzarse a una piscina.

Tal como podemos ver en este vídeo, un joven está agarrado fuertemente a un dron para intentar lanzarse a una piscina que tiene bajo sus pies, y el fuerte sonido del aparato apenas deja oír las risas de sus amigos, que presencian la escena desde el borde de la piscina.

El dron sube varios metros sobre el agua, y el peligro y la imprudencia son máximos, ya que el dron sube varios metros sobre el agua: no solo por poder caer fuera de la piscina, sino porque el propio dron puede tener un fallo mecánico y causar heridas graves a quien lo maneja.

Pero la de este joven no es un caso aislado: es la nueva moda viral que circula por las redes. Cada año, los accidentes aumentan por culpa del 'balconing'. ¿Pasará lo mismo ahora con esta nueva y arriesga moda?

Las 6 de laSexta

  1. Enfado monumental en el PSOE con el PP: exigen que Bendodo rectifique y tachan a Feijóo de ser el "político más sucio del país"
  2. Los civiles, los más afectados por la guerra: representan el 83% de las muertes en Gaza
  3. Así fue la patrulla del 'agente Trump' en Washington: el presidente, repartidor de comida basura para el Ejército
  4. "Cortes de pelo adecuado" y uniformes en los colegios: las nuevas normas de Bukele para "fortalecer la disciplina" en El Salvador
  5. Grafiteros al límite: arriesgan su vida por ganar seguidores en redes sociales causando un daño millonario a las arcas públicas
  6. Cerrado un grupo de Facebook en el que hombres compartían imágenes íntimas de sus parejas sin su consentimiento