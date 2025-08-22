Ahora

Restaurantes y hoteles tiran de picaresca

Afra Blanco advierte sobre el turismo masivo y las tasas abusivas: "Cuidado con reventar la gallina de los huevos de oro"

Mientras las ciudades se blindan con medidas del turismo de masas, otros como hoteles y restaurantes intentan pillar tajadas con todo tipo de tasas. Afra Blanco reflexiona sobre ello en este vídeo.

Toledo ha tomado medidas para poner coto al turismo masivo, entre ellas guías sin paraguas ni megáfono y con grupos de un máximo de 30 personas.

Mientras las ciudades se blindan frente al turismo de masas, otros tiran de picaresca para sacarle partido. En Ibiza, por ejemplo, se cobra una tasa de más de 27 euros por cortar una tarta que traigamos de fuera del restaurante. Algunos resorts, por su parte, cobran aparte por el uso de servicios como la piscina, la hamaca o el gimnasio.

Afra Blanco apunta en el vídeo sobre estas líneas que, además de esto, también está la incidencia del turismo en el problema de la vivienda, ante la proliferación de pisos turísticos ilegales.

Respecto a las tasas abusivas, las califica de "un absoluto absurdo" y manda un aviso: "Cuidado con reventar la gallina de los huevos de oro".

