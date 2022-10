El primer trimestre de 2022 arrojó unos datos preocupantes para Netflix, que perdía 200.000 suscriptores, y lo más preocupantes es que era la primera vez en diez años que eso sucedía. Desde el primer momento, la compañía anunció un plan de medidas que entre otras cosas pasarían por la inclusión de publicidad. La situación requería una actuación urgente por lo que la plataforma pisó el acelerador y en mayo dijo que las medidas llegarían antes de que terminara 2022. Y así es como el 10 de noviembre a partir de las 17h estará disponible en 12 países, entre los que se encuentra España, el plan Básico con anuncios que se suma a las opciones ya existentes: Básico, Estándar y Premium.

El nuevo servicio tendrá un coste de 5,49 euros en España y llegará también a Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y el Reino Unido. La plataforma ha explicado que el plan tendrá una gran variedad de series y de películas, aunque también han dicho que, por restricciones de licencias, habrá “un número limitado de series y películas“ que no estarán disponibles. El resto del contenido tendrá una media de entre 4 y 5 minutos de anuncios por cada hora al principio y a mitad del visitando. Además, no habrá posibilidad de descargar el contenido y la calidad de vídeo será de hasta 720p/HD (tanto para el Plan Básico como en el Básico con anuncios). Eso sí, la plataforma no ha hecho ningún comentario todavía a otra de las polémicas medidas que se planteaba, la de monetizar el intercambio de contraseñas con personas no convivientes.

Con este anuncio Netflix adelanta a su competencia tanto en la inclusión de publicidad como en el precio. Ya que ninguna otra plataforma va a contar con un precio tan reducido, incluso incluyendo publicidad. Disney+ ya anunció este verano para Estados Unidos una opción con anuncios y presumiblemente esa nueva tarifa se extenderá a otros territorios aunque no hay confirmación. Ese plan contempla que la opción más barata mantenga el precio e incluirá publicidad, sin embargo quienes no quieran ver anuncios se acogerán a la tarifa Premium que verá incrementado su precio alrededor de un 37%, hasta los 10,99 dólares. No se sabe de momento si esa subida va a afectar a España, si bien es cierto que en nuestro país el precio también ha subido. En su desembarco, empezó costando 6,99 euros al mes y pasó a 8,99 con la integración del catálogo de FOX a través de Star. En el caso de HBO Max, también se avecina una subida de precios, tal y como avisó Warner (ahora Warner Bros Discovery) en septiembre. La medida, en principio, afectará a Estados Unidos y está prevista para 2023 con motivo de la fusión con la plataforma Discovery+.

Los datos no dejan lugar a dudas, el streaming está en auge y, en Estados Unidos, ya supera a la televisión en abierto y por cable. Eso hace que sea un mercado atractivo para los anunciantes y que la opción de la publicidad se haya convertido en una oportunidad de las compañías para rentabilizar un negocio que como muchos reconocen no estaba siendo productivo.