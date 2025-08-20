Marina Valdés, a los turistas que inmovilizaron a un ladrón en Barcelona: "Por actos heroicos se puede conceder la nacionalidad"

Más Vale Tarde analiza el heroico acto de dos turistas brasileños que, con sus conocimientos de jiu-jitsu, han conseguido reducir a un ladrón que acababa de robar una cadena de oro. Consideran pedir la nacionalidad.

En Barcelona, una pareja de turistas brasileños conseguían inmovilizar en plena calle a un ladrón que acababa de robar una cadena de oro.

Lo hicieron gracias a sus conocimientos como cinturones negros de jiu-jitsu, gracias a los que aplicaron una llave inmovilizadora al delincuente hasta que llegó la Guardia Urbana.

Los turistas, también hermanos, lamentan que, a pesar de haber colaborado con la justicia, el ladrón haya vuelto a las calles en pocas horas. También han explicado que después de esto, han considerado pedir la nacionalidad, pues incluso cuentan con raíces españolas.

A propósito de esto, Marina Valdés recuerda que "por actos heroicos se puede conceder la nacionalidad". Ramón Espinar va incluso más allá y comenta con humor que, gracias a sus llaves de jiu-jitsu y sus antepasados españoles "el Barça les inscribe, que se ha ido Íñigo Martínez".