Ahora

Cinturones negros de jiu-jitsu

Marina Valdés, a los turistas que inmovilizaron a un ladrón en Barcelona: "Por actos heroicos se puede conceder la nacionalidad"

Más Vale Tarde analiza el heroico acto de dos turistas brasileños que, con sus conocimientos de jiu-jitsu, han conseguido reducir a un ladrón que acababa de robar una cadena de oro. Consideran pedir la nacionalidad.

Más Vale Tarde analiza el heroico acto de dos turistas brasileños que, con sus conocimientos de jiu-jitsu, han conseguido reducir a un ladrón que acababa de robar una cadena de oro. Consideran pedir la nacionalidad.

En Barcelona, una pareja de turistas brasileños conseguían inmovilizar en plena calle a un ladrón que acababa de robar una cadena de oro.

Lo hicieron gracias a sus conocimientos como cinturones negros de jiu-jitsu, gracias a los que aplicaron una llave inmovilizadora al delincuente hasta que llegó la Guardia Urbana.

Los turistas, también hermanos, lamentan que, a pesar de haber colaborado con la justicia, el ladrón haya vuelto a las calles en pocas horas. También han explicado que después de esto, han considerado pedir la nacionalidad, pues incluso cuentan con raíces españolas.

A propósito de esto, Marina Valdés recuerda que "por actos heroicos se puede conceder la nacionalidad". Ramón Espinar va incluso más allá y comenta con humor que, gracias a sus llaves de jiu-jitsu y sus antepasados españoles "el Barça les inscribe, que se ha ido Íñigo Martínez".

Las 6 de laSexta

  1. Cara y cruz con los incendios: la lluvia da una pequeña tregua en Picos de Europa pero preocupan las llamas en Jarilla
  2. Una empresa adjudicataria de la Junta de Castilla y León busca bomberos sin experiencia para luchar contra los incendios
  3. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel dice controlar ya las afueras de Ciudad de Gaza tras iniciar su plan
  4. Alquilar, misión imposible para estudiantes: el precio de las habitaciones se dispara y puede alcanzar los mil euros en Madrid o Barcelona
  5. Trump hace (mucha) caja siendo presidente: habría ganado más de 3.400 millones de dólares en la Casa Blanca
  6. El alcalde de Noblejas (Toledo) inicia una huelga de hambre para reclamar un instituto y avisa a Page: "Seguiré mientras el cuerpo aguante"