Sophie Gray, influencer, cuenta a Thais Villas qué se llevaría de España: "Me da pena el individualismo de EEUU"

La joven vive en Sevilla y se ha popularizado gracias a sus vídeos en los que muestra las diferencias entre su país, Estados Unidos, y España con mucho humor.

Sophie Gray es una joven influencer estadounidense que vive en Sevilla y que se ha hecho famosa en redes gracias a sus divertidos vídeos en los que muestra las diferencias entre EEUU y España. Gray se convertía en la protagonista de la sección de Thais Villas 'Ok Boomer'.

La joven, como contaba a Villas, descubrió el castellano gracias a que asistía a una guardería bilingüe. "Mi madre me inspiró para venir a España", explicaba, y, al conocer el país se enamoró de Sevilla. Sophie estudió en la universidad Filología Española y eso hace que esté muy familiarizada con la lengua. Al vivir en Sevilla, la joven ha adquirido el acento de la zona al hablar castellano. "El acento es contagioso", confesaba a Thais, "mi novio tiene la culpa".

Villas le preguntaba también por las frases hechas y refranes españoles que más le sorprenden. Gray confesaba que 'rubia de bote, chocho morenote' "es súper fuerte", aunque, como añade, la primera vez que lo escuchó no entendía "nada". "Bote era la palabra que más me costaba entender", explicaba.

Gray añadía que 'por si las moscas' es una de sus frases preferidas en castellano. "Me encanta, es 'super cute'", afirmaba. En cuanto a las palabras malsonantes, Sophie contaba a Thais que la primera palabra de este tipo que aprendió fue 'coño'. "¿Por qué dicen 'coño' antes y después de todo?", preguntaba.

Sophie manifestaba que sentía "pena" ya que muchos estadounidenses se dejan llevar por los estereotipos al pensar en España y sus habitantes. "Se ve un poco de racismo en EEUU cuando escuchan un acento hispanohablante, hay prejuicios", explicaba. Además, también quería romper con la idea de que los estadounidenses son ignorantes. "No todos somos así", lamentaba, "no todos hemos votado a Trump".

En cuanto a las cosas que se llevaría de España a EEUU, Sophie tenía claro que se llevaría la manera de vivir española y la amabilidad. "El individualismo de mi país me da pena", afirmaba.