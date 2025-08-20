Ramón Espinar: "Estaría bien que cuando sucede una desgracia nos pusiéramos todos la misma camiseta"

Los incendios continúan golpeando con fuerza a Castilla y León, Galicia y Extremadura. Más de 3.000 bomberos luchan contra las llamas, mientras crece la tensión política. Ramón Espinar pide dejar de lado los reproches y centrarse en ayudar a la población afectada.

"Hay veces que deberíamos ser capaces en este país que cuando sucede una desgracia, una catástrofe o una situación de estas de ponernos todos la misma camiseta", comenta el analista político en Más Vale Tarde.

Espinar subraya que este es el momento de asumir responsabilidades y no de cruzarse reproches: "Cuando no estén ardiendo 50.000 hectáreas ya nos paramos a hablar de culpas, pero de momento vamos a intentar que no arda".

Además, pone el foco en las personas que están sufriendo las consecuencias de los incendios y viendo peligrar sus hogares: "Vamos a intentar que la gente que está cerca y lo está padeciendo no trasladarle permanentemente la situación de gresca y de intentar sacar tajada política. Eso no mejora nada la situación y, además, hace sentir a la ciudadanía indefensión".