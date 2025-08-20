Ahora

España, en llamas

Ramón Espinar: "Estaría bien que cuando sucede una desgracia nos pusiéramos todos la misma camiseta"

Los incendios continúan golpeando con fuerza a Castilla y León, Galicia y Extremadura. Más de 3.000 bomberos luchan contra las llamas, mientras crece la tensión política. Ramón Espinar pide dejar de lado los reproches y centrarse en ayudar a la población afectada.

Ramón Espinar: "Estaría bien que cuando sucede una desgracia nos pusiéramos todos la misma camiseta"

Los incendios siguen arrasando en Castilla y León, Galicia y Extremadura. Más de 3.000 bomberos trabajan cada día para contener las llamas, mientras los políticos se critican y se culpan entre sí, o al menos esa es la visión de Ramón Espinar.

"Hay veces que deberíamos ser capaces en este país que cuando sucede una desgracia, una catástrofe o una situación de estas de ponernos todos la misma camiseta", comenta el analista político en Más Vale Tarde.

Espinar subraya que este es el momento de asumir responsabilidades y no de cruzarse reproches: "Cuando no estén ardiendo 50.000 hectáreas ya nos paramos a hablar de culpas, pero de momento vamos a intentar que no arda".

Además, pone el foco en las personas que están sufriendo las consecuencias de los incendios y viendo peligrar sus hogares: "Vamos a intentar que la gente que está cerca y lo está padeciendo no trasladarle permanentemente la situación de gresca y de intentar sacar tajada política. Eso no mejora nada la situación y, además, hace sentir a la ciudadanía indefensión".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | La bajada de temperaturas da un leve respiro, pero una veintena de grandes fuegos permanecen activos
  2. Una empresa adjudicataria de la Junta de Castilla y León busca bomberos sin experiencia para luchar contra los incendios
  3. El CGPJ investiga al juez Peinado tras dos quejas de Bolaños por su interrogatorio y el intento de imputarle
  4. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel dice controlar ya las afueras de Ciudad de Gaza tras dar los primeros pasos de su plan
  5. El alcalde de Noblejas (Toledo) inicia una huelga de hambre para reclamar un instituto y avisa a Page: "Seguiré mientras el cuerpo aguante"
  6. La nueva ocurrencia de Trump en su lucha contra los migrantes: pintará de negro el muro con México para que sea más caliente y "difícil de escalar"