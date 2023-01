Engancharse a una serie que no tiene más de dos temporadas hace tiempo que es una decisión arriesgada porque te la juegas a que la plataforma, sea cual sea, decida no seguir adelante con ella. Los dos últimos casos han sido el del reboot de 'Gossip Girl', de HBO Max, y el de 'La costa de los mosquitos', de Apple TV+. Pero no son los únicos, recientemente ha habido otras cancelaciones sonadas en Netflix, también tras dos entregas, como la de 'Destino: la saga Winx' (Netflix), 'La monja guerrera' (Netflix) e incluso con solo una temporada en emisión como en el caso de la esperada '1899' o de 'El club de medianoche'.

Como decimos 'Gossip girl' (HBO Max) y 'La costa de los mosquitos' (Apple TV+) van a dejar a su público sin una resolución. De hecho, la serie de HBO Max ni siquiera ha emitido el último episodio de la segunda temporada y los fans ya saben que no habrás más episodios, a pesar de que su showrunner Joshua Safran haya dejado la puerta abierta: "Un gran agradecimiento a todos los fans de 'Gossip Girl' en todo el mundo. Vosotros sois la razón por la que volvimos en primer lugar, y quién sabe, tal vez la razón por la que nos reuniremos de nuevo. Mucho amor", ha escrito en Instagram. Hasta que no se emita el último capítulo no sabremos el alcance de la incógnita con la que se van a quedar sus fans. Al final, a pesar de la gran recepción del regreso en 2021, la audiencia ha ido en descenso y las buenas críticas no han sido suficiente para enganchar a una nueva generación de espectadores.

Si lo sabemos en el caso de 'La costa de los mosquitos' ya que las dos temporadas ya están completas en Apple TV+. La serie ha acabado antes de meterse en la trama del libro de Paul Theroux y de su adaptación a película y al final se ha quedado en una precuela. Protagonizada por Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish y Gabriel Bateman, se centra en Allie Fox (Theroux), un brillante inventor y testarudo idealista, que desarraiga a su familia en una peligrosa búsqueda para encontrar refugio del gobierno estadounidense, los cárteles y los sicarios. El gran giro de guion con el que acaba la ficción va a dejar sin respuesta a la audiencia, a no ser que la serie encuentre un nuevo hogar. Las cancelaciones no suelen ser anunciadas por las plataformas, normalmente terminan siendo filtradas y en este caso ha sido Deadline el medio que ha dado la noticia en exclusiva. No hay información oficial al respecto de Apple TV+, pero no es aventurarse decir que la razón será que la audiencia no compensa el coste de la serie, que por los créditos y el nivel de producción no es precisamente bajo.

Por qué solo dos temporadas

Hablamos coloquialmente de "la maldición de las dos temporadas", pero no hay nada místico detrás, sino todo lo contrario. Son decisiones calculadas que se toman en base a datos de las plataformas y quizá como esas cifras no son siempre de dominio público provocan más sorpresa. Y por qué suprimirlas después de dos temporadas. La incógnita tiene una fácil respuesta porque, como en cualquier negocio, la motivación es económica. El coste de iniciar un nuevo proyecto no es el mismo que el de una renovación, más que nada porque con cada nueva temporada es habitual que se renegocien y reajusten las condiciones del contrato y, obviamente, sabiendo que hay un interés por parte de la plataforma los implicados van a tratar de mejorar sus condiciones. Un claro ejemplo lo tenemos en la reciente renovación de contratos de los actores de 'Stranger things' para la quinta temporada que será la última. Los sueldos millonarios que van a cobrar están muy lejos de las cifras que aceptaron por una primera entrega que nadie podía predecir que funcionaría tan bien.

Con estas eliminaciones se suele generar un gran ruido en redes sociales por parte del público que sigue la serie, pero eso no significa que sea una serie de éxito. Simplemente es un indicador de que la ficción cuenta con una gran comunidad de fans apasionados y entregados que tras quedarse sin su serie muestra su frustración a través de los medios que tienen a su alcance. De hecho, ni siquiera se puede tener en cuenta el ránking de visualizaciones que Netflix hace público semanalmente, ya que ahí no se distingue qué usuarios que terminan de ver una serie y es el dato que más pesa para la continuidad de una serie tal y como explicaba Forbes recientemente. En este sentido se manifestaba en una entrevista en Bloomberg Ted Sarandos, que codirige Netflix con Greg Peters tras la salida de Reed Hastings y asegura que "nunca se ha cancelado una serie de éxito". "Muchas tenían buenas intenciones, pero se dirigían a una audiencia muy pequeña con un presupuesto muy grande. La clave está en saber dirigirse a un público pequeño con un presupuesto pequeño y a un público grande con un presupuesto grande. Si lo haces bien, puedes hacerlo para siempre", ha explicado. Hemos acabado hablando de Netflix porque con la gran cantidad de lanzamientos que tiene es más fácil que no siempre acierte y que tenga mayor tasa de cancelaciones. Y al final, pese a la reciente crisis de usuarios, de momento continúa siendo la plataforma más popular y las reacciones del público se viralizan con rapidez. Pero como vemos, la maldición de las dos temporadas es ya una amenaza generalizada en el sector del 'streaming'.