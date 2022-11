Las redes sociales arden tras el anuncio de la cancelación de la serie 'Destino: la saga Winx' después de su segunda temporada estrenada en septiembre. Brian Young, showrunner de la serie, publicó la decisión de Netflix en su cuenta de Instagram: "No es una noticia divertida de compartir, pero Netflix ha decidido no seguir adelante con la tercera temporada de Destino: la saga Winx", ha escrito. A continuación, el guionista se mostró orgulloso del trabajo de todo el equipo y del reparto y terminó con un agradecimiento: "Estoy agradecido a todos y cada uno de ellos, y a todos ustedes por vernos. Han sido cuatro años increíbles. Espero que nos volvamos a ver en el futuro".

La serie, estrenada en enero de 2021, narra el paso a la vida adulta de seis hadas alumnas de Alfea, una escuela del Otro Mundo. Allí deben aprender a dominar sus poderes, así como enfrentarse a líos amorosos, rivalidades y monstruos que amenazan con destruirlas. Y Brian Young conocido por su trabajo en 'Crónicas vampíricas' fue el elegido para crear esta versión de acción real de la serie de dibujos animados italiana 'Winx Club'. En septiembre de 2022 llegaba a la plataforma la segunda temporada con un nuevo curso bajo la estricta batuta de Rosalind, la antigua directora de Alfea. Con los Quemados retirados, Dowling "desaparecida" y Silva entre rejas por traición, a la Alfea del año anterior se sumaban nuevos hechizos, nuevos romances y nuevos rostros. Cuando las hadas empiezan a esfumarse en plena noche sin dejar rastro, Bloom y sus compañeras descubren una peligrosa amenaza que acecha en la sombra... y que deberán detener antes de que provoque el caos a lo largo y ancho del Otro Mundo.

Para el público que ha mostrado su descontento en redes, la decisión es especialmente indignante porque la serie ha tenido buenos datos de audiencia. 'Destino: la saga Winx' entró en el Top 10 en su estreno y aún se mantuvo cinco semanas en el ránking. Sin embargo, eso parece no haber sido suficiente para la compañía que este año sufría una gran crisis y que además de tener como objetivo recuperar suscriptores también está tratando de abaratar costes. Por lo tanto, es posible que la cancelación esté más relacionada con temas de presupuestos.

La serie cuenta con una gran legión de fans que ha dejado claro su malestar no solo porque se van a quedar sin saber como continuarán las tramas y, especialmente, la relación entre Riven y Musa, pareja a la que el público se refiere como Rivusa. También lamentan que se van a quedar sin saber cómo será el personaje en carne y hueso de Tecna, que teóricamente habría entrado en escena en una tercera temporada que no va a tener lugar, al menos no en Netflix. Ya veremos si, una vez más, la presión del público puede conseguir que otra plataforma rescate la ficción, aunque parece difícil porque de hecho hasta ahora casi siempre ha sido Netflix la encargada de recuperar series canceladas.

Parece que no es buen momento para las series fantásticas en Netflix porque se trata de producciones costosas y la plataforma no está ahora mismo para derroches, como en otras épocas. De hecho, este verano el creador de 'The Sandman', Neil Gaiman, confesó que no confiaba en que la compañía renovase la serie porque "Sandman es realmente cara". "Y para que Netflix suelte el dinero para dejarnos hacer otra temporada tenemos que funcionar increíblemente bien. Así que sí, hemos sido la serie más vista del mundo en las últimas dos semanas. Eso aún puede no ser suficiente", ha asegurado. De hecho, aún no ha sido renovada, aunque estuvo en el Top 10 durante siete semanas.