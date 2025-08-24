La exdiputada del PP Valentina Martínez: "El comportamiento de Sánchez con los incendios es de inhibición total"

La gestión del Gobierno frente a los incendios en España genera críticas. Valentina Martínez, exdiputada del Partido Popular, denuncia un patrón repetido de inacción y de culpabilización de la oposición, similar al observado en crisis anteriores como el COVID o la DANA.

En este vídeo de laSexta Xplíca, la exdiputada del Partido Popular Valentina Martínez da su opinión sobre la gestión que está teniendo el Gobierno con los incendios.

"Me parece que todo está siendo una barbaridad. No es la primera crisis a la que nos enfrentamos", critica la popular y añade que no es la primera vez que ve al Ejecutivo central usar el "mismo patrón de conducta" ante una crisis.

"La manera de solucionar esta crisis está siendo: no asumir responsabilidades, hablo del Gobierno de España. Hay un patrón de comportamiento que lo hemos visto en el COVID, en la DANA, y lo estamos viendo ahora en los incendios", comenta Martínez.

Para la exdiputada del Partido Popular, en todas las crisis que ha vivido España con Pedro Sánchez al frente, este ha actuado de la misma forma siempre.

"El presidente del Gobierno... una inhibición total, no es responsable de absolutamente nada", critica y añade que siempre le echa la culpa al Partido Popular y, al final, "él termina convirtiéndose en la víctima".