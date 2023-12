Desde que Netflix anunciara que cambiaría su política sobre la inclusión de publicidad para obtener un plus de ingresos que le permita, la reacción en cadena no se ha hecho esperar. Siguieron HBO Max, Disney+, Apple TV+ y también Prime Video. El anuncio llegó en septiembre y el plazo para comenzar era enero, pero no habían trascendido más detalles hasta ahora. La fecha oficial para la entrada en vigor de los nuncios en los contenidos de la plataforma es el 29 de enero, eso sí, de momento solo en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá.

La medida se extenderá posteriormente a los mercados de Francia, Italia, España, México y Australia aunque, de nuevo. no se ha fijado una fecha concreta ni ha trascendido cómo quedarán los niveles o los planes de contratación. Habrá que esperar nuevas comunicaciones.

Tal y como se dijo a finales de verano y, según el mensaje que ha llegado a los usuarios, se ha comunicado la entrada en vigor de la política de anuncios ofreciendo la opción de una nueva tarifa sin publicidad que en Estados Unidos tiene un coste extra de 3 dólares al mes, bueno 2,99.

Tal y como se argumenta en el comunicado, el cambio "permitirá seguir invirtiendo en contenido atractivo y seguir aumentando la inversión a lo largo del tiempo". Y es que, definitivamente, 'El Señor de los anillos: Los anillos de poder' no es una serie barata y quizá tampoco haya conseguido el retorno de la inversión que esperaba la plataforma.